In februari kijken we vooral uit naar de start van nieuwe reeksen Altered Carbon en Seven Seconds.

2 februari 2018: Altered Carbon

Voor de sci-fi reeks Altered Carbon heeft Netflix hoge verwachtingen. De serie speelt zich ver af in de toekomst. Over 250 jaar is men er in geslaagd de menselijke geest en herinneringen te digitaliseren en te downloaden naar een corticale disk. Die kan overgeplaatst worden naar een nieuw lichaam.

Soldaat Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman) wordt eeuwen later opnieuw tot leven gebracht om de moordpoging op Laurens Bancroft (James Purefoy), de rijkste man op Aarde te onderzoeken.

In Altered Carbon staan twee groepen lijnrecht tegenover elkaar: degenen die naar een oneindig leven streven, en de tegenstanders.

Afleveringen: 10

16 februari 2018: First Team: Juventus (docu)

Deze zesdelige documentaire volgt de Italiaanse voetbalploeg Juventus Turijn tijdens het seizoen 2017-2018. In februari zijn al de eerste drie afleveringen beschikbaar.

23 februari 2018: Marseille (seizoen 2)

Na het eerste seizoen dat in 2016 verscheen is het even stil geweest rond deze eerste Netflix Original van Franse makelij. Het tweede seizoen behandelt verder de strijd tussen burgemeester Robert Taro (Gérard Depardieu) en zijn protegé Lucas Barres.

23 februari 2018: Mute (film)

Mute is een sci-fi film van Duncan Jones (Warcraft) die zich afspeelt in een futuristisch Berlijn waar een doofstomme bartender (Alexander Skarsgård) op zoek gaat naar zijn verdwenen vriendin. Tijdens zijn zoektocht komt hij een een koppel Amerikaanse chirurgen (Paul Rudd en Justin Theroux) tegen.

Beschikbaar in Ultra HD 4K en HDR

23 februari 2018: Seven Seconds (seizoen 1)

Seven Seconds is een nieuwe serie van producer Veena Sud, die eerder al scoorde met The Killing. De serie gaat over de toenemende spanningen in de VS tussen Afro-Amerikanen en de (racistische) politie. In Jersey City wordt een jonge Afro-Amerikaan zwaar gewond door toedoen van een blanke politieagent. De vraag is: gaat het over een ongeluk of moeten we er meer achter zoeken?

Meer weten we nog niet, en voorlopig is er enkel een zeer korte teaser trailer verschenen. De serie zou wel gebaseerd zijn op een Russische actiefilm uit 2013: The Major.

Aantal afleveringen: 10