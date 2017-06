Nest Cam IQ heeft 4K-sensor met HDR

Zoals verwacht krijgt de nieuwste camera van Nest een beeldsensor die opneemt in 4K-resolutie met HDR. Voortaan krijg je ook persoonsmeldingen gratis toegestuurd naar je smartphone en hoef je niet langer een abonnement af te sluiten.

De Nest Cam IQ is slim genoeg om het verschil te weten tussen een persoon en bijvoorbeeld een kat of een schaduw op de muur. Bij een persoonsmelding op je smartphone gaat de camera automatisch inzoomen en wordt de persoon in beeld gehouden. Dit onderdeel wordt gratis.

Nest Aware abonnement nog nodig

Dat betekent niet dat je niet langer een Nest Aware abonnement nodig hebt. Als je automatisch de naam van iemand van de familie of de oppas wil doorkrijgen heb je Nest Aware nodig. Zo wordt je op de hoogte gehouden als de kinderen thuiskomen van school of als er echt iemand onbekend zich in de woning bevindt. Op een camera zoals bijvoorbeeld de Netatmo Welcome is dat gratis.

Ook intelligente geluidsmeldingen, voor gebeurtenissen buiten beeld, en voor toegang tot je videogeschiedenis blijft Nest Aware nodig. En ook als je op oudere Nest Cam modellen persoonsmeldingen wenst te ontvangen.

De specs dan. De Nest Cam IQ heeft een 4K-beeldsensor (8 megapixels), 12x digitaal inzoomen en verscherpen, en HDR-beelden (High Dynamic Range). Twee krachtige infrarood-leds zorgen ‘s nachts voor een goede belichting. Bovendien zijn de luidsprekers nu 7x krachtiger dan de oudere Nest Cam.

Prijzen en beschikbaarheid van de Nest Cam IQ

De Nest Cam IQ is beschikbaar voor reservering in Nederland en België via www.nest.com voor € 349. Verzending van de Nest Cam IQ begint naar verwachting eind juni.

De Nest Cam Indoor en Nest Cam Outdoor blijven verkrijgbaar voor € 199.

