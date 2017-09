Nest breidt portfolio sterk uit met alarmsysteem en slimme deurbel

Nest Secure is de naam van het nieuwe gamma beveiligingsproducten dat werkt via tags en sensoren om je woning te bewaken. Er komt ook een eigen slimme deurbel, de Nest Hello.

Nest Secure

De basis van Nest Secure vormt een centrale hub, de Nest Guard. Die plaats je best in de nabijheid van de voordeur. De Nest Guard heeft een diameter van 9,5 cm, is 5,3 cm hoog en uitgerust met een luidspreker die optreedt als sirene als er een inbraak is.

Via cijfertoetsen op de bovenzijde van de Nest Guard, met de zogenaamde Nest Tags of via de app kan je het alarmsysteem in- of uitschakelen. De Nest Guard is zelf ook voorzien van bewegingsdetectie. Die houdt bij wanneer je de woning hebt verlaten, en verwittigt je als je het alarm bent vergeten aan te zetten.

De Nest Guard is voorzien van een back-up batterij en maakt draadloos via Wi-Fi verbinding met het thuisnetwerk. Er is tevens een optionele mobiele back-upservice, zodat hij het huis ook blijft bewaken als de wifi-verbinding is uitgevallen of er een stroomstoring is.

De Nest Tags zijn kleine hangertjes die je aan je sleutelbos hangt. Door ze even over de Nest Guard te bewegen kan je het alarmsysteem in- of uitschakelen. Elke tag heeft een eigen unieke code en is controleerbaar via de app. Zo kan je aangeven wie welke tag mag gebruiken en wanneer die actief is.

Als deur- en raamsensor dient de Nest Detect. Net zoals andere sensoren werken ze via een magnetisch veld om te detecteren of een raam of deur opengaat. Maar Nest heeft naar eigen zeggen ze iets slimmer gemaakt dan gewoonlijk. Zo zouden ze ook de snelheid waarmee ramen en deuren worden geopend, kunnen nagaan.

De Nest Detect heeft daarnaast ook ingebouwde licht- en bewegingssensoren, en een eigen knop waarmee je de detectie kan uitschakelen. De unit werkt op een CR123-batterij.

Slimme deurbel Nest Hello

Tot slot brengt Nest ook een eigen slimme deurbel met video uit, de Nest Hello. Die combineert de intelligentie van de Nest Cam met het vertrouwde gemak van een deurbel. Tot op heden konden de Nest Cams de voordeur nog niet volledig beveiligen.

Nest Hello kan een persoon detecteren en vervolgens een melding en een momentopname sturen, ook als diegene niet op de bel drukt. Bovendien kan er worden gepraat via de app met de persoon die voor de deur staat.

Update voor buitencamera

Ook de bestaande buitencamera kreeg naar analogie van de binnencamera een update. De Nest Cam IQ outdoor beveiligingscamera verstuurt nu nog slimmere meldingen, bijvoorbeeld als er een onbekende in de tuin staat.

Google Assistant op de Nest Cam IQ indoor

Nest brengt niet alleen nieuwe camera’s op de markt, maar biedt klanten straks ook de mogelijkheid om de Google Assistant aan de Nest Cam IQ indoor toe te voegen. Daarmee is het de eerste beveiligingscamera met ingebouwde Google Assistant.

De gratis software-update komt er deze winter aan. Je kan er de Nest-producten in huis mee bedienen, taken beheren en nog veel meer.

Alle producten werken volgens Nest naadloos samen met het reeds bestaande productfolio, zoals de rookmelders, beveiligingscamera’s en thermostaat, en zijn allen via dezelfde app bereikbaar.

Prijzen en verkrijgbaarheid

De Nest Cam IQ outdoor is beschikbaar vanaf november 2017 (379 euro). De Nest Secure producten worden in 2018 in Europa gelanceerd, evenals de Nest Hello.

Om een idee te geven van de prijs: het Nest Secure-startpakket, dat bestaat uit de Nest Guard, twee Nest Detects en twee Nest Tags, heeft een verkoopprijs van 499 dollar.

