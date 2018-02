Nieuw bij de derde generatie zijn de toevoeging van Dolby Atmos, 4K Ultra HD en het BluOS high-res multiroom audiosysteem.

De T 777 v3 levert voor elk van de zeven kanalen een vermogen van 80W en heeft liefst zes HDMI-ingangen die allen overweg kunnen met 4K Ultra HD (60 fps met 4:4:4) en twee HDMI-uitgangen.

Doordat BluOS nu geïntegreerd zit, kan je hi-res audio, internetradio en populaire streamingdiensten als Spotify streamen naar de receiver, en alles bedienen met de smartphone of tablet.

De T 777 v3 is verder uitgerust met DIRAC Live Room Correction, software om de muziek af te stemmen op de kamer waar alle luidsprekers staan. DIRAC Live meet de akoestische prestaties van het systeem binnen de luisterruimte, optimaliseert het niveau van de weergave en brengt de meest transparant mogelijke muziekreproductie. De Lite-versie is standaard inbegrepen maar wie een stap verder wil gaan, kan tegen bijbetaling beschikken over de volledige versie.

Dankzij de Modular Design Construction (MDC), een unieke eigenschap van enkele receivers bij NAD, kan de versterker worden uitgebreid met nieuwe modules. Mochten er in de toekomst nieuwe geluids- of videoformaten verschijnen, dan kan NAD hiervoor een nieuwe module uitbrengen die de oude vervangt.

En ook op softwarevlak is de T 777 v3 toekomstbestendig. Via de netwerkverbinding is hij klaar om toekomstige firmware updates automatisch te ontvangen. Altijd handig!