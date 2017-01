Muziek in elke kamer met Beoplay M5

Bang & Olufsen lanceert met de M5 een kleine, veelzijdige audiostreamer die naadloos aansluit bij het Beoplay-gamma van het Deense merk.

Met de M5 connecteren kan je via Bluetooth, Chromecast, AirPlay, Spotify Connect of Beolink Multiroom. Hierdoor kan je de M5 zonder problemen linken met de Beoplay A6 en A9.

In dezelfde stijl als die twee speakers kiest Bang & Olufsen ook hier voor een wollen afwerking. Je kan hierbij kiezen voor een grijze of zwarte afwerking. Dankzij zijn compacte vorm kan je het toestel overal neerzetten. Daarbij krijg je een 360°-geluid te horen, dat aan alle zijden gelijk verdeeld wordt.

Het toestel bedienen kan je via de minimalistische aluminium bovenzijde, volledig zonder knoppen of scherm. Vingerswipes volstaan om het volume aan te passen, de muziek te pauzeren of het toestel toe te voegen aan het netwerk.

Een prijs voor onze markt is er nog niet, maar in de VS zal de M5 alvast 599 dollar gaan kosten.

