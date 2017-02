Multi-room is hoofdthema op receivers Onkyo in 2017

Met nieuwe AV receivers en een draadloos muzieksysteem zet Onkyo in 2017 sterk in op multi-room muziek met oplossingen als FireConnect, DTS Play-Fi en ingebouwde Chromecast.

FireConnect is een draadloos Wi-Fi platform waarmee je een audiosignaal vanaf bijvoorbeeld een versterker of microketen kan sturen naar FireConnect-compatibele luidsprekers, en dit met een sample rate van 44.1 kHz en 48 kHz.

Onderstaande nieuwe receivers bevatten niet alleen FireConnect – en dus Wi-Fi – maar ook Chromecast, DTS Play-Fi, AirPlay en Bluetooth.

De bediening verloopt via de Onkyo Controller App waarmee je bronnen zoals muziekstreamingdiensten (Spotify, Tidal, Deezer en TuneIn) of lokale muziek kan herverdelen naar één of meerdere luidsprekers.

Onkyo TX-NR575E en de TX-NR474

De Onkyo TX-NR575E (foto hierboven) en de TX-NR474 zijn respectievelijk een 7.1 en 5.1 AV-receiver. Beide toestellen ondersteunen 4K Ultra HD via de HDMI 2.0a-poort (HDCP 2.2). De HDR-standaarden HDR 10 en Dolby Vision kunnen worden doorgegeven.

Qua surround zijn zowat alle formaten beschikbaar inclusief Dolby Atmos in een 5.1.2-opstelling (TX-NR575E) of een 3.1.2-opstelling (TX-NR474).

Beide receivers zijn verkrijgbaar in zwart of zilverkleur.

Stereoreceiver TX-8270 met stevige DAC

De 2x 160W sterke Onkyo TX-8270 is de opvolger van de stereoreceiver TX-8150. Nieuw zijn vier HDMI-ingangen en één HDMI-uitgang (mét Audio Return Channel). Ideaal om het geluid van je tv door te sturen of je spelconsole hierop aan te sluiten.

Bovendien heeft de TX-8270 een DAB+ tuner en een stevige 384kHz/32-bit DAC die probleemloos hi-res audio verwerkt, inclusief DSD 5,6 MHz / 2.8 MHz en PCM tot 192kHz / 24-bit FLAC, WAV, ALAC, AIFF en WMA.

Draadloos muzieksysteem

Tot slot is er de draadloze muziekoplossing NCP-302, met ingebouwde speakers. Je kan hem losstaand gebruiken of opnemen in een grotere multi-room set-up. Ook hier zijn alle grote muziekstreamingdiensten van de partij. De afwerking is in zwart of wit met een houten behuizing.

Update voor bestaande componenten

Vanaf 23 februari 2017 krijgen de volgende Onkyo-modellen een firmware-update voor de activering van FireConnect: PR-RZ5100, TX-RZ3100, TX-RZ1100, TX-RZ810, TX-RZ710, TX-NR656, TX-NR555, HT-S7805, TX-L50, TX-L20D, LS7200 en LS5200.

In maart 2017 volgen de R-N855, NS-6170 en NS-6130.

Met daarop volgende updates zal het mogelijk gemaakt worden om lokale analoge bronnen via FireConnect draadloos te delen met de luidsprekers.

Klik hier om producten in te laden

Reageer