Monitor Audio voegt nieuwe boekenplankspeakers aan het gamma toe. De Studio luidsprekers gebruiken technologie uit de topklasse Platinum II-reeks van Monitor Audio.

De Studio is een krachtige maar elegante tweeweg-speaker met een slank silhouet. De luidsprekerkast is met de hand gemaakt van stijve MDF en afgewerkt in een satijnzwarte, witte of grijze kleur.

Gedetailleerde en nauwkeurige audioprestaties worden mogelijk gemaakt door dubbele RDT II 4-inch drivers (dezelfde als in de Platinum II-reeks) en een MPD (Micro Plated Diaphragm) hoogfrequente transducer. Het verkregen geluid is volgens het merk daardoor helder en natuurlijk, met een diepe bas en veel details.

De luidsprekergrill werd trouwens bewust weggelaten. Monitor Audio ontwierp een optionele luidsprekerstand, de Monitor Audio Stand.

De dubbele poorten aan de achterzijde zorgen ervoor dat de druk in de kast symmetrisch gebalanceerd is en dat er geen turbulentie of luchtruis is.

Goedkoop wordt een paar Studio speakers niet. Reken op 1300 euro. Ze zijn verkrijgbaar vanaf maart 2018.

