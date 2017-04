Modular vindt met Qbini inbouwspot opnieuw uit

Met Qbini stel je zelf jouw ideale spot samen, net zoals een blokkendoos. Met zijn 4,4 op 4,4 cm is het meteen ook de kleinste spot in het assortiment van de Belgische lichtfabrikant.

Aan de hand van twee kleuren, zes vormen en vier groottes ga je aan de slag en vorm je jouw eigen spot(s). De Franse designer Florent Coirier maakte de spot meteen ook modulair, een leuke knipoog naar de naam Modular. Met een klein duwtje en dankzij een ingenieus mechanisch kliksysteem verander je het uitzicht van de spot.

De verlichting zit immers verzonken in een soort mechanische doos. Door op het blokje te drukken kun je de verlichting dieper laten verzinken. Naast de verschillende vormen en kleuren is het een speelse manier om de spot een eigen uitzicht te geven, dat past bij het interieur dat je voor ogen hebt.

Voor het frame en de lichtmodules kan er gekozen worden uit een witte of zwarte structuur, terwijl het frame 1 tot 4 Qbini’s kunnen huisvesten. De lichtbron zelf zit naar wens in een ronde of vierkante vorm, die opstaand, verzonken, of taps toelopend is.

Alsof dat nog niet genoeg is kan je nog kiezen uit een medium- of een flood-straal en zelfs de Qbini’s voorzien van accessoires voor speciale lichteffecten ((honeycomb, crossblade of snoot).

Specs

Witte of zwarte structuur

Zes vormen: vierkant (inbouw, opbouw, taps) of rond (inbouw, opbouw, taps)

Leds met CRI 92 en kleurtemperatuur van 2700K, 3000K, 4000K; 430 lumen

Straal: medium (25 graden) of flood (40 graden)

Dimbaar

Richtprijs

Vanaf 85 euro (Qbini, frame inbegrepen)

Reageer