De Ecodan PUHZ-AA buitenunit evenals de binnenunits MSZ-AP en MLZ-KP van Mitsubishi Electric werden erkend met een Red Dot Award 2018 voor productdesign. De Living Environment Systems (LES) toestellen kregen in de categorie verwarmings- en klimatisatietechniek het kwaliteitszegel voor superieur en hoogwaardig ontwerp. Ze overtuigden de jury onder andere door hun strakke lijnen, sobere elegantie en opmerkelijke kleuren – een subliem evenwicht tussen esthetiek en functionaliteit. Olivier Vanopstal, Sales Manager bij Mitsubishi Electric België, Living Environment Systems: “Efficiëntie staat bij onze units uiteraard voorop. Maar ook een fraai design is belangrijk, vooral bij binnenunits die onmiddellijk de aandacht van de klant trekken. We zijn in de wolken met deze onderscheiding. De jury bevestigt zo dat we in onze opzet geslaagd zijn, en dat doet veel plezier.”

De Ecodan buitenunit werd onlangs in een totaal ander jasje gestoken. Bij de nieuwe omkasting koos het bedrijf bewust voor een ontwerp dat beantwoordt aan de hoge eisen van de moderne consumeent. De unit is 25 procent minder hoog dan vorige modellen. Door zijn compacte afmetingen past de Ecodan perfect in elke buitenruimte. Dankzij het grote warmtewisselaaroppervlak is het toestel nu bovendien nóg efficiënter.

Daarnaast lag de nadruk bij de nieuwe uitvoering op een verdere verlaging van het geluidsvermogen. De geluidsemissie werd drastisch gereduceerd. Zo is de unit voorzien van één ventilator in plaats van twee, die is uitgerust met state-of-the-art schoepen. Verder garandeert een speciaal omhulsel dat het geluid van de koelmiddelcompressor tot een minimum wordt beperkt. De Ecodan warmtepompen voldoen aan de allerhoogste eisen op het gebied van geluidsisolatie, en zijn daarom uitermate geschikt voor kleine percelen en bij een dichte bebouwing. “Geluidsemissie is een complex gegeven waarbij vormgeving en techniek nauw met elkaar zijn vervlochten. En in dit geval versterkt het ene element duidelijk het andere.” Zo verklaart Olivier. Alle

koelmiddelcompressors van het productgamma zijn invertergestuurd. Op die manier wordt het vermogen van de installaties precies op de warmtebehoefte afgestemd.

Het MSZ-AP wandtoestel in split-uitvoering past door de compacte afmetingen uitstekend bij elk interieur – ongeacht de grootte van de ruimte. Dankzij een SCOP van 4,8 en een SEER tot 8,6 is de unit zeer efficiënt. Daardoor voldoet de MSZ-AP aan alle eisen van energie-efficiëntieklasse A+++/A++. Als de gebruiker de binnenunit uitrust met een wifi-adapter wordt het energieverbruik in de cloudgebaseerde bediening MELCloud weergegeven.

Behalve design en efficiëntie focussen consumenten bij klimatisatie sterk op comfort. De MSZ-AP overtuigt in dat opzicht met de horizontale luchtuitblaas die een erg aangename luchtverdeling garandeert. De zilverionentechnologie zorgt voor een optimale luchtreiniging. Bacteriën, allergenen en geuren worden doeltreffend uit de kamerlucht gefilterd. “Vroeger moesten consumenten die kozen voor een trendy ontwerp vaak inboeten aan comfort en prestaties, maar die tijden zijn voorbij”, aldus Olivier. “Vandaag wegen de drie aspecten even zwaar door bij de aankoopbeslissing.”

De binnenunit is – met een geluidsniveau vanaf 19 dB(A) – haast geruisloos. Bovendien kan een zogenaamde ‘nachtmodus’ worden geactiveerd. Deze nieuwe comfortfunctie verlaagt het geluidsniveau van de buitenunit automatisch met 3 dB(A). Tegelijkertijd wordt de led op de binnenunit gedeactiveerd en de bedieningspieptoon van de afstandsbediening gedempt. Ook de I-save-functie, waarmee voorkeursinstellingen kunnen worden opgeslagen, draagt bij aan het comfort van de gebruiker.

De cassette-unit MLZ-KP werd speciaal ontwikkeld voor gebouwen met een apart interieur. Het toestel valt op door zijn eigentijdse ontwerp en strakke lijnen. Het strakke frontpaneel past mooi bij elke ruimte. Bovendien benadrukt het tweedelige design de vlakke uitstraling. Ook bij deze binnenunit garandeert een horizontale luchtuitblaas uitmuntend comfort.

Hebt u nog vragen? U kunt altijd terecht bij Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium, Autobaan 2, 8210 Loppem, e-mail: info@mitsubishi-electric.be, tel.: –0032 50 40 48 48, www.mitsubishi-electric.be.