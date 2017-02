Makkelijker je favoriete plekken in Google Maps opslaan en delen

In Google Maps kan je binnenkort eenvoudig een favoriete bestemming opslaan in een lijst en deze delen.

Jarenlang was de enige optie om een favoriete plek te bewaren het kleine ster icoon. In de nieuwe Google Maps is dat sterretje een opslaan-knop geworden waarbij je een plaats bewaard in een specifieke lijst.

Al je favorieten vind je nog steeds terug in één lijst, maar Google heeft er al enkele andere klaargezet waaronder Favoriete Restaurants. Uiteraard kan je ook eigen lijsten aanmaken.

Google is momenteel de update aan het uitrollen, maar gebruikers die kwalificeren als “Lokale Gids” hebben misschien al de nieuwe functionaliteit ontdekt.

