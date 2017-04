Makkelijk muziek in keuken of badkamer met Art Sound Hyde

Je wil in de badkamer of keuken muziek voorzien maar veel plaats heb je niet? Dan kan de Hyde van Art Sound soelaas brengen. Deze versterker, met ingebouwde Bluetooth en DAB-radio, is zo klein dat je hem makkelijk in een vals plafond stopt.

Rest je enkel nog twee luidsprekers aan te sluiten op de Hyde en klaar is kees. Vervolgens kan je eenvoudig naar radio luisteren, zowel in FM als het ruisvrije DAB, maar ook muziek streamen via Bluetooth. Desgewenst kan je er nog een externe geluidsbron via de analoge of digitale ingang aan hangen.

Bedienen doe je met je tablet, smartphone of de bijgeleverde afstandsbediening. Met deze laatste kan je een of meerdere Hydes instellen, het volume regelen of switchen tussen DAB-radio en Bluetooth. Het geluid is volgens Art Sound krachtig genoeg door de aanwezige 2 x 25W RMS klasse D-versterker.

Van interferentie tussen verschillende Hydes in je woning hoef je geen schrik te hebben. Elke Hyde heeft een unieke identificatie, zodat ze mekaar niet storen.

Er zijn trouwens verschillende packs te koop waarin de Hyde aangeboden wordt met twee inbouwluidsprekers.

