6 Finder

Finder krijgt een nieuwe Gallery View met aan de rechterzijde een sidebar die nu heel wat meer metadata toont. Die is handig om sneller door films, foto’s en documenten te bladeren, zonder dat een specifieke app moet worden geopend.

Met Quick Actions, onderaan in de Finder terug te vinden, kan je snel PDF-documenten beveiligen met een paswoord of een foto voorzien van een watermerk. Quick Look, het bekende oogje in de menubalk, toont nu de volledige full-view van een foto, en je kan deze roteren of croppen, alles zonder Finder te verlaten.

Wat het maken van screenshots betreft zijn er nieuwe tools aanwezig, waardoor dit eenvoudiger moet worden. Zo zal het screenshot meteen op het bureaublad verschijnen en kan je die gaan bewerken.