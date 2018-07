Met deze buitengewone camera van 16 MP maakt u met gemak schitterende foto’s en films. De 125x optische zoom biedt ‘s werelds grootste zoombereik van 24-3000 mm.En 250x Dynamic Fine Zoom breidt de bovengrens digitaal uit tot maar liefst 6000 mm.Dat is voldoende zoomkracht om zelfs kraters op de maan vast te leggen.

Een lichtsterk f/2.8 NIKKOR-objectief biedt uitstekende resultaten bij weinig licht. Nikon’s geavanceerde objectieftechnologieën beperken vertekening tot een minimum en bieden opmerkelijk scherpe beelden, zelfs wanneer opnamen worden gemaakt bij brandpuntsafstanden voor ultratelezoom. Dankzij RAW-ondersteuning kunnen fotografen ongecomprimeerde beeldbestanden opslaan en exporteren naar hun favoriete verwerkings-/bewerkingsprogramma. En filmmakers kunnen supertele 4K/UHD-videobeelden opnemen: perfect voor het vanuit de verte filmen van wilde dieren in hun natuurlijke leefomgeving.

Ines Bernardes, productmanager bij Nikon Europe, zegt hierover: “Als u foto’s van een supermaan wilt maken of jonge vogeltjes wilt filmen die het nest verlaten, is de COOLPIX P1000 daarvoor de perfecte camera. Dankzij het ongelooflijke zoombereik van groothoek tot supertelezoom hebt u de vrijheid om uit te zoomen om het gehele onderwerp vast te leggen of om in te zoomen op de kleinste details. Deze compacte camera met megazoom weegt ook minder dan een kwart van het gewicht van een D-SLR-camera met een superteleobjectief, zodat deze camera uitermate geschikt is om tijdens wandelingen of op reis te gebruiken.”

Overzicht van belangrijke kenmerken

Zeer krachtige zoom. De mogelijkheden zijn nu onbegrensd. Maak opnamen met 125x optische zoom (24-3000 mm) en 250x Dynamic Fine Zoom (6000 mm).2,3

Verbluffend fraaie opnamen. De combinatie van het lichtsterke f/2.8 NIKKOR-objectief, de beeldsensor van 16 MP, de EXPEED-beeldprocessor en RAW-ondersteuning levert zeer scherpe resultaten op.

Supertele 4K-films. Maak eenvoudig 4K/UHD-filmopnamen van 30p of neem Full HD-videobeelden (1080p) op met een beeldsnelheid tot maximaal 60p. Maak films met stereogeluid en profiteer van ongecomprimeerde HDMI-uitvoer.

Stabiele beelden. Optische vibratiereductie (VR) met dubbele detectie gaat de effecten van cameratrilling tegen voor scherpere foto’s en films. Vibratiereductie met de stand Actief biedt een stabieler zoeker- en monitorbeeld.

Elke hoek. De heldere LCD-monitor van 3,2 inch met 921.000 beeldpunten kan in bijna elke richting worden gekanteld en gedraaid.

Soepele zoomregeling. Een grote grip en een zijzoomknop vergemakkelijken de bediening. Met de terugkeerzoomknop wordt het objectief direct ingetrokken van supertelezoom naar een grotere hoek, zodat u onderwerpen die buiten beeld zijn geraakt gemakkelijk weer in beeld kunt brengen.

Perfecte resultaten. Dankzij RAW-ondersteuning kunnen gebruikers ongecomprimeerde beeldbestanden opslaan en exporteren naar verwerkings-/bewerkingsprogramma.

Deel wonderschone opnamen. Dankzij de SnapBridge-verbinding kunnen gebruikers tijdens het fotograferen foto’s naar een smartapparaat synchroniseren. SnapBridge maakt het ook mogelijk om de camera op afstand te bedienen met uw smartapparaat.

Verkrijgbaar vanaf 6 september 2018