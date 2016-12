Luidsprekers: een woordje uitleg

Naast het advies om luidsprekers te beluisteren vooraleer ze te kopen, is het best dat je ook even kijkt naar de specificaties. We lijsten daarom de belangrijkste luidsprekertermen op in deze handige woordenlijst.

Actieve luidspreker

Actieve luidsprekers zetten het binnenkomende signaal zelf om naar de geschikte drivers binnenin de luidsprekerbehuizing. Dit soort speaker heeft dus een eigen stroomaansluiting nodig. Typisch voorbeeld zijn de vele Bluetooth luidsprekers.

Bas (laagbereik)

Dit zijn de lage frequenties, tussen 20 Hz en 200 Hz. Ze zijn moeilijk te reproduceren en minder directioneel dan de andere, hogere frequenties. Met andere woorden: een subwoofer is minder plaatsingsgevoelig in een ruimte. Je zal minder kunnen aanvoelen vanwaar het geluid komt.

Bi-wiring

Veel luidsprekers hebben aan de achterzijde twee paar terminals voor de lage en hoge frequenties – twee rode en twee zwarte. Als je dit ziet dan kunnen de luidsprekers met twee paar kabels worden aangesloten (bi-wiring). Bedoeling is een beter geluid te krijgen.

Crossover

Dit is een elektronisch circuit binnenin de luidspreker die het inkomende signaal splitst. Lage frequenties gaan naar de woofer; hoge frequenties naar de tweeter.

Decibel

Dit is een maateenheid voor de relatieve sterkte van geluid. De gehoordrempel ligt op 0 dB. Gefluister ligt tussen de 15 en 25 dB. Een normale stem ligt tussen de 65 en 70 dB. Liverockmuziek is al gauw 120 dB of meer. En een vliegtuig is snel meer dan 140dB.

Frequentiebereik

Geluidsfrequenties worden gemeten in Hertz (Hz). Het menselijk oor detecteert geluid tussen 20 Hz (laag) en 20.000 Hz (hoog).

De bas heeft een lage frequentie (bv. 30 Hz). Men spreekt dan ook wel eens van ‘het laag’. Middenfrequenties zoals stemmen liggen doorgaans tussen de 200 Hz en 4.000 Hz. De hoge tonen situeren zich tussen 4.000 Hz en 20.000 Hz.

Gevoeligheid

De gevoeligheid van een luidspreker geeft aan hoeveel decibels een luidspreker op één meter afstand produceert bij een vermogen van één watt. Het zegt niks over de geluidskwaliteit, maar met een hoge gevoeligheid kan je veel volume produceren aan een bepaald vermogen.

Hertz (Hz)

Dit is de standaardeenheid van frequentie, gelijk aan 1 cyclus per seconde.

Impedantie

Dit is een (elektrische) uitdrukking (in ohm) om de weerstand te meten. Deze waarde geeft aan hoe moeilijk of makkelijk een luidspreker aan te sturen is.

Midrange (middenbereik)

Dit is het frequentiegebied tussen 200 Hz en 4.000 Hz waar de meeste muziekinstrumenten en stemmen zich bevinden.

Subwoofer

Een luidspreker speciaal bestemd om de zeer lage frequenties (20 Hz – 200 Hz) weer te geven.

Treble (hoog bereik)

Dit zijn geluiden die zich in de hoge frequenties tussen de 4.000 Hz en 20.000 Hz bevinden. Omdat deze directioneel zijn, is een goede plaatsing van de luidsprekers cruciaal.

Tweeter

Een kleinere driver in de luidspreker die instaat voor de weergave van de hogere tonen of muzikale frequenties.

Twee-weg

De meeste luidsprekers zijn opgebouwd volgens het twee-weg-principe. Zij hebben twee drivers – die elk een eigen frequentiebereik beslaan – en een crossover die de signalen tussen deze twee drivers verdeelt.

Watt (vermogen)

Een luidspreker heeft zelf geen vermogen, maar is wel in staat om een bepaalde hoeveelheid vermogen te verwerken. Dit wordt uitgedrukt in Watt. Let steeds op het RMS vermogen, dat is het vermogen waarmee de speaker continu kan belast worden.

Woofer

Dit is een driver in de luidspreker die de lagere basfrequenties weergeeft.

