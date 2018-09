De nieuwe ronde speaker is een knipoog naar de gewaagde productdesigns die B&O vroeger met regelmaat uit de hoed toverde. Het volume kan je regelen door de speaker te rollen.

Bovendien is de baspoort flexibel en kan die zichzelf openen of sluiten, afhankelijk van de muziek en het gevraagde volume.

Eerst is een woordje over het design en de gebruikservaring. De Beosound Edge, een design van ontwerper Michael Anastassiades, ziet er uit als een cilinder met rondom een frame uit gepolijst aluminium en aan de binnenzijde een matzwarte textielcover die de drivers en luidsprekers afdekken.

De speaker is eigenlijk één grote volumeknop. Zo zitten er binnenin een versnellingsmeter en gyroscoop-sensor verwerkt zodat de speaker detecteert wanneer je hem in beweging brengt. Afhankelijk van de richting gaat het volume dan hoger of lager. Ook als de Edge aan de muur hangt, blijft dit bedieningsprincipe overeind.

Bovenaan weggewerkt onder het aluminium zit tevens een aanraakgevoelig display. Dat werkt door met een laser microscopisch kleine gaatjes in het aluminium te maken, dat het licht doorlaat. Nabijheidssensoren detecteren wanneer je in de buurt van de luidspreker komt en zorgen ervoor dat de aluminium touch-interface oplicht.

De all-in-one speaker is gebaseerd op akoestische technologie uit het geavanceerde Beolab-portfolio van Bang & Olufsen. Aan één zijde bevindt zich een 10-inch woofer met bass driver. Verder zien we ook nog twee paar 4-inch drivers voor het middengebied, en twee 0,75-inch tweeters. Uit de demo, die we kregen op de IFA 2018, kunnen we alvast besluiten dat de speaker zijn mannetje kan staan in grote ruimtes.

Blikvanger qua luidsprekerdesign is wat ons betreft de actieve baspoort. De Active Bass Port verenigt twee klassieke concepten van luidsprekerontwerp, het zogenaamde ‘closed-box’-ontwerp en het ‘ported design’. Bij het afspelen op een lager volume, wordt gebruikgemaakt van het gesloten-kastprincipe, voor een optimale geluidsprecisie. Bij een hoger volume gaat de Active Bass Port open, waardoor er meer ruimte komt voor een vol basgeluid.

Een andere leuke feature is het nieuwe Directional Sound Control. Hierdoor kan je zelf bepalen, via de app, naar welke richting het geluid moet worden uitgestuurd. Bijvoorbeeld als je de speaker temidden een grote loft plaatst, kan je het geluid naar de zithoek sturen, en niet naar de keuken. Ook 360-graden, ruimtevullend geluid uit beide zijden van de luidspreker behoort tot de mogelijkheden.

Beosound Edge is verkrijgbaar vanaf midden november 2018 tegen de adviesprijs van 3250 euro.