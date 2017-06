Loewe Bild 9: zo’n tv’s worden ook nog gemaakt (en gelukkig maar)

Voor wie design primeert en prijs minder van belang is, komt bij de aankoop van een nieuwe televisie vaak terecht bij Europese tv-makers als Bang & Olufsen en Loewe. Het Duitse Loewe heeft nu een nieuwe topper klaar, de Bild 9.

De Duitse designer Bodo Sperlein haalde voor de nieuwe Bild 9 inspiratie bij de populaire Bauhaus-beweging uit het Duitsland van de jaren ‘20. Flexibiliteit bij de plaatsing staat centraal in zijn designconcept, dat bestaat uit een driehoekige tv-standaard.

De Bild 9 kan in drie posities geplaatst worden: rechtstreeks op de vloer, vastgemaakt aan de muur of geplaatst op een laag meubel. Daartoe werd er telkens een speciaal frame voorzien waarin alle uitwendige kabels kunnen weggestopt worden.

De achterzijde van de tv is van een soort textiel gemaakt zodat ook daar de aansluitingen onzichtbaar blijven. De tv zelf is slechts 7mm dik. Qua kleuren kan er gekozen worden uit goud of grafiet.

Op technologisch vlak kan de Bild 9 mee met de beste televisies. Zo kan je kiezen uit een 55-inch of 65-inch OLED-scherm met volledige ondersteuning voor High Dynamic Range. Dat betekent dat de tv’s overweg kunnen met de drie belangrijkste HDR-standaarden HDR10, Dolby Vision en Hybrid Log Gamma.

Standaard is er een soundbar geïntegreerd die een muziekvermogen van 120W biedt, en die uit het zicht verdwijnt wanneer hij niet in gebruik is. Dat trucje zagen we vorig jaar al opduiken bij de Bild 7. Voor wie dit nog niet voldoende is, kan de tv nog uitbreiden met de Klang 9 luidsprekers die vanaf augustus 2017 verkrijgbaar zijn.

Zoals dat bij zowat alle Loewe televisies het geval is, zit standaard een harde schijf (van 1 terabyte) ingebouwd in de tv. Hiermee kan je tv-programma’s opnemen.

De 55-inch bild 9.55 kost 5990 € en voor de 65-inch bild 9.65 mag je € 7990 opzij zetten.

