Loewe bild 5 OLED televisie: knap retro design

Loewe blijft volop het gamma vernieuwen. De bild 5 is een OLED televisie met een elegante retro vormgeving.

“Wij zijn een van de eerste televisieproducenten die opnieuw natuurlijke materialen gebruiken, zoals hout”, zegt Bodo Sperlein, creatief directeur van Loewe. “We transformeren de tv-set als het ware tot een kunstvoorwerp. Een meubel dat zijn eigenaar zich helemaal thuis doet voelen.”

Met een dikte van slechts 4,9 mm is de nieuwste generatie OLED-schermen erg dun. De Loewe bild 5 OLED is verkrijgbaar in drie afwerkingen: het natuurlijke ‘Silver Oak’, het getinte ‘Black Oak’ of het hoogglans ‘Piano Black’. Op het vlak van de plaatsing van de tv geeft Loewe je traditioneel heel wat vrijheid. Zo kan je de tv aan de muur hangen, op een tafelvoet plaatsen of van een knappe vloerstandaard in de kleuren Silver Oak of Black Oak voorzien.

Of ga voor een uitvoering met of zonder bijhorende bild 5 soundbar van 80 W in passend Silver Oak of Piano Black. Ook de andere luidsprekers van Loewe, zoals de klang 1 of klang 5 kunnen gekoppeld worden aan de OLED-tv.

Het retro design wil nochtans niet zeggen dat de tv achterop loopt inzake moderne technologieën. Het OLED-scherm is ultradun, heeft een 4K Ultra HD-resolutie en ondersteunt de belangrijkste HDR-standaarden zoals HDR10 maar ook Dolby Vision.

Standaard is een geïntegreerde harde schijf (DR+) met 1000 GB opslagruimte beschikbaar waarop je programma’s kan opnemen en waarvan je de inhoud kan streamen naar andere compatibele Loewe tv’s in huis. De Loewe-app doet hierbij dienst als elektronische tv-gids.

Reageer