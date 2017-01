Linea 3000 van BTicino: nieuw kitgamma voor videofonie en parlofonie

Met de nieuwe buitenposten Linea 3000 past BTicino nu ook het kitgamma aan voor één- of tweegezinstoepassingen en voor in- en opbouw. De binnenposten kregen de voorbije jaren al updates.

Dankzij deze kits zijn er heel wat minder referenties in het aanbod van BTicino waardoor installateurs een beter overzicht krijgen. Er is nu slechts één referentie voor meerdere toepassingen in kit. Zo kan voortaan vanuit één artikel, een één- of tweegezinsoplossing aangeboden worden.

Aan de Linea 3000 buitenpost ging heel wat onderzoek vooraf bij eindgebruikers. Onder meer de specifieke plaatsing van de symbolen en de drukknop en het gebruik van nieuwe, gestileerde symbolen zijn het zichtbare resultaat.

Het toestel heeft een moderne look met een zwevend effect, een designtroef waardoor het toestel dunner lijkt dan het eigenlijk. De esthetiek moet bij iedere woning passen. Andere details zijn de retroverlichting, die zorgt voor een perfecte verlichting van de etikettenhouder.

De Linea 3000 is IP54 bestendig tegen stof en water en heeft een zamac frontplaat met maximale IK10 slagvastheid. De buitenpost kan in een inbouwdoos Sfera van 2 modules worden ingebouwd.

De Linea 3000 is beschikbaar in drie varianten: een basis buitenpost met audio, een videobuitenpost en een videobuitenpost met geïntegreerde badgelezer.

Videofonie van BTicino

