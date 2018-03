Met de trendy pastelkleuren Pastel Blue en Nude op zijn Zipp-luidspreker wil Libratone jou nu al dat lentegevoel geven.

“We hebben goed gekeken naar de trends in interieur en lifestyle”, zegt Uffe Kjems Hansen, Product Management Director bij Libratone. “Uit een heel spectrum kleuren hebben we gekozen voor Pastel Blue en Nude, omdat deze het beste passen bij Libratone en de lente/zomer. Ideaal voor mensen die het design en de functionaliteit van hun ZIPP-speaker graag combineren met de meest trendy kleuren.”

De Zipp-speakers werden in 2015 ontwikkeld in Denemarken, vanuit de gedachte dat technologie er ook best goed uit mag zien. Je kan via deze link nalezen wat wij van deze speaker vinden.

De nieuwe kleuren Pastel Blue en Nude zijn nu als losse covers voor 29 euro verkrijgbaar. De Zipp-speaker kost 299 euro.