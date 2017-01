Libratone gaat voor zwarte Zipp

Met Nordic Black krijgen de draadloze ZIPP-muziekstreamers van Libratone er een nieuw kleurtje bij. De matzwarte uitvoering krijgt ook enkele nieuwe functies, zoals directe toegang tot Spotify.

Met de ZIPP-reeks bewees Libratone al dat het geluidskwaliteit weet te koppelen aan een fris, ‘anders’ design. De lancering van de Nordic Black-kleur valt dan ook samen met een softwareupdate, waarvan ook alle bestaande ZIPP-speakers van kunnen zullen genieten.

De belangrijkste vernieuwing is Spotify Favourites, waarmee je via de interface van de speaker direct toegang krijgt tot maximaal vijf opgeslagen afspeellijsten, en dat zonder dat je daarvoor jouw smartphone of tablet moet bovenhalen. Hier heb je wel een Spotify Premium-account nodig.

Ook nieuw is de Sleep Timer. Daarmee kan je tot op de minuut instellen wanneer de speaker zichzelf moet uitschakelen. De ook al nieuwe Standby Mode zorgt er dan weer voor dat de ZIPP zichzelf op standby zet na dertig minuten zonder gebruik.

De Nordic Black-versie wordt standaard met deze functies uitgerust. Heb je al een ZIPP in huis, dan kan je die gratis updaten. Vanaf maart mag je de Nordic Black in de winkelrekken verwachten. Het toestel zal 299 euro kosten.

