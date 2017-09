LG V30 smartphone met MQA en dubbele camera met f/1.6 diafragma

Met de V30 heeft LG een aantal primeurs in petto. Zo is het de eerste smartphone die compatibel is met het hi-res audioformaat MQA. De audiotuning is van de hand van Bang & Olufsen.

De LG V30 werd officieel voorgesteld tijdens de technologiebeurs IFA in Berlijn. Het ‘FullVision’ OLED-scherm ziet er machtig uit: 6-inch groot en met een resolutie van 2880 op 1440 pixels. De smartphone is volgens LG met zijn 158 gram één van de lichtste in de categorie boven 6-inch. Hij is waterdicht en stofbestendig, en kan door de IP68 certificatie zelfs enkele minuten ondergedompeld worden in water.

Maar het is vooral ook het audiogedeelte dat met de pluimen gaat lopen. Zo heeft LG een 32-bit Hi-Fi Quad DAC voorzien die voor de eerste maal wereldwijd overweg kan met MQA (Master Quality Authenticated) technologie.

Met MQA zijn muziekbestanden met hoge resolutie eenvoudiger te streamen. Bovendien werd de DAC getuned door de ingenieurs van Bang & Olufsen. De meegeleverde headset is eveneens van B&O.

De voor- en achterzijde van de V30 is bedekt met de vijfde generatie van het harde Gorilla Glass. De dubbele camera op de achterkant heeft het grootste diafragma ooit in een smartphone en is volledig uit glas gemaakt, wat voor meer helderheid en kleuren in de foto’s moet zorgen. De tweede groothoeklens van 13MP is speciaal bedoeld om foto’s of filmpjes te maken van groepen mensen, interieurs en landschappen.

De V30 draait op de Qualcomm Snapdragon 835 met ondersteuning voor Google’s VR-platform Daydream. Ook Google’s stemassistent Google Assistant is van de partij. Voorlopig nog steeds enkel in het Engels.

De ontgrendeling op de LG V30 is geavanceerder dan ooit. Met vier verschillende opties kun je de V30 ontgrendelen: Face Recognition, Voice Recognition, Fingerprint Sensor en Knock Code.

De LG V30 is standaard voorzien van 64GB opslagruimte en 4GB werkgeheugen. Er komt ook – maar niet in de Benelux – een V30+ die de opslag vergroot naar 128GB. Via een microSD-kaart kan de opslag steeds vergroot worden bij beide versies.

De LG V30 komt waarschijnlijk in oktober 2017 in de winkels te liggen, en is er in vier kleuren: Aurora Black, Cloud Silver, Moroccan Blue en Lavender Violet.

