Op de IFA begin september heeft LG al een eerste prototype getoond van een 8K OLED-televisie. De verwachting is dat de gigantische 88-inch tv prijzig zal zijn.

Met een resolutie van 7680 x 4320 pixels, ofte 33 miljoen pixels, is de scherpte fenomenaal. Ter vergelijking: een 4K-tv is nu goed voor ongeveer 8 miljoen pixels. Het 88-inch scherm is natuurlijk groot, maar uit onderzoek blijkt dat 8K op kleinere schermen amper zin heeft, omdat we vanop een zekere kijkafstand te pixels niet kunnen ontwaren.

LG zegt dat de verkoop van OLED-schermen dit jaar nog zal verdubbelen, en tegen 2022 denkt men dat de markt van 8K OLED-televisies zal groeien tot meer dan 5 miljoen exemplaren.

Voor het zover is zal er nog heel wat water naar de zee dienen te vloeien. Zo is het 8K-aanbod aan videomateriaal zo goed als onbestaande. Een tussenoplossing vormt wel het upscalen van de beelden naar 8K.

LG hoopt natuurlijk een pioniersrol te spelen in deze premium-tv markt, en de 8K-schermen op grote schaal te gaan produceren. Ondertussen heeft concurrent Samsung wel al een eerste lijn 8K-televisies op de markt gebracht.