De G7 ThinQ is de nieuwste topsmartphone van LG. Voor de kunstmatige intelligentie wordt volop de kaart van Google Assistant getrokken.

ThinQ is het eigen AI-merk van LG. Het slimme AI-algoritme past de camera-instellingen automatisch aan en zorgt voor de beste balans van helderheid, resolutie en kleuren. Ook is er ondersteuning voor Google Lens, dat AI en machine learning gebruikt om objecten zoals bezienswaardigheden, planten, dieren en boeken te herkennen en je er meer over te vertellen.

Google Lens is geïntegreerd in Google Assistant en Google Photos. Net onder de volumeknop op de smartphone is een knop geplaatst met toegang tot Google Assistant (een keer tikken) en Google Lens (twee keer tikken). Door de knop ingedrukt te houden kan je ook tegen Google spreken, en dankzij stemherkenning en een gevoelige microfoon kunnen ook spraakopdrachten tot vijf meter afstand herkend worden.

De G7 maakt gebruik van de Qualcomm Snapdragon 845-processor gecombineerd met 4GB werkgeheugen en 64GB interne opslag. Het scherm meet 6,1-inch, kan overweg met HDR10 en heeft een verhouding van 19,5:9. Bovenaan is er een inkeping of notch, wat we voor het eerst zagen op de Apple iPhone X.

Net zoals op eerdere topmodellen van LG, zoals de G6, ging er opnieuw heel wat aandacht uit naar de geluidskwaliteit. De Hi-Fi Quad DAC is een meerwaarde wanneer je een goede hoofdtelefoon aansluit, en met de functie Boombox Speaker kan je smartphone inzetten als kleine luidspreker wanneer je hem op een massief oppervlak neerlegt.

De G7, die draait op Android 8.0, heeft Gorilla Glass 5 aan zowel de voor- als achterkant (waardoor de batterij draadloos kan opgeladen worden), en is stof- en waterdicht (IP68). Beschikbare kleuren zijn, zwart, grijs, blauw en roze. Details over lancering en prijzen werden nog niet bekendgemaakt.