LG toont eerste compacte laserprojector

LG toont volgende maand op de technologiebeurs CES een draagbare laserprojector voor thuisgebruik. De LG ProBeam projecteert in 1080p (Full HD) en heeft een helderheid van 2.000 lumens.

Laser wordt al enkele jaren beschouwd als de opvolger van traditionele home cinema projectoren met een lamp. De beeldkwaliteit neemt bij deze projectoren af naarmate de lamp meer branduren op zijn teller heeft staan. Dat probleem hebben laserprojectoren niet.

Bovendien weegt de ProBeam amper 2 kilogram, en is het design anders dan wat we gewend zijn bij projectoren. Daardoor kunnen we voorstellen dat deze projector snel bovengehaald wordt bij filmavonden of sportwedstrijden onder vrienden of familie.

De projector is trouwens van heel wat markten thuis. Zo zit het smart tv-platform van LG, webOS, standaard ingebouwd en kan je via Bluetooth de projector koppelen aan luidsprekers of een hoofdtelefoon. Meer nog, via Miracast kan de projector de beelden van een smartphone of tablet projecteren op de muur.

