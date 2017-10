Voor een prijs van 2500 euro dient de 55-inch OLEDC7 zich aan als dé OLED tv van LG die je in huis moet halen. Tijd voor een review.

Goed om weten is dat alle LG OLED-tv’s uit 2017 hetzelfde OLED-paneel en beeldkwaliteit bieden. De keuze voor een bepaald model hangt dan uitsluitend af van het design (zoals de picture on glass tv) en de geluidskwaliteit (zoals de modellen met afzonderlijke Dolby Atmos soundbar).

De Signature topmodellen, de E7 en G7, zijn trouwens slechts verkrijgbaar vanaf 65-inch, dus voor wie op zoek is naar een 55-inch model is dat geen optie. En de iets goedkopere B7 vind je voorlopig enkel in het buitenland terug.

Design

Met de OLED beeldtechnologie weet je dat de tv dun is, en dat wordt bevestigd als we de OLED-tv van LG voor de eerste maal uit de doos halen. Het profiel aan de bovenzijde van de tv is met zijn 0,5 cm zelfs dunner dan de nieuwste smartphones. De zwarte rand rondom het beeldscherm meet iets meer dan 1 cm.

Minimalisme ten top of niet? Wel, hou er rekening mee dat de onderste helft van de tv aan de achterzijde voorzien is van alle elektronica en aansluitingen en zo’n 5 cm diep is.

Wie een OLED-tv echt vlak tot tegen de muur wenst te hangen zal moeten teruggrijpen naar de W7 OLED, een tv waarbij het scherm en alle elektronica losgekoppeld zijn van elkaar. Daar hangt wel een fors prijskaartje aan vast.

Ook een woordje uitleg over de tafelvoet en de installatie ervan. Die bestaat uit één stuk en is smal genoeg (60 cm breed en iets meer dan 20 cm diep) zodat de tv ook op kleinere televisiemeubels kan geplaatst worden. De tv laat zich makkelijk vastmaken aan de voet met slechts vier schroeven en staat na installatie stabiel genoeg.

Op het vlak van aansluitingen zien we vier HDMI-ingangen die allen overweg kunnen met 4K HDR, drie USB-poorten, een optische audio uitgang, een antenne-ingang en een netwerkaansluiting. Ook Wi-Fi en Bluetooth zijn van de partij.

Smart TV: webOS 3.5

Het instellen van de tv is supereenvoudig dankzij het uitstekende webOS smart tv-platform van LG. WebOS was indertijd één van de eerste platformen die uitsluitend met de televisie als doel werd ontwikkeld. Leuk ogend, met frisse kleuren en met de nadruk op apps. Wat ons betreft – na Samsung’s Tizen – het op één na beste platform.

De eerste aanraking met webOS is bij de eerste opstart van de tv. Op een ludieke manier en via geanimeerde menu’s (ons bekende cartoonfiguurtje Bean Bird) loodst de tv je doorheen alle instellingen. Zo kan je snel randapparatuur als je tv-decoder, DVD, Blu-ray, een spelconsole of mediaspeler aansluiten. De labels HDMI 1, HDMI 2, enz. zijn eenvoudig te hernoemen en kan je een eigen icoontje geven.

Wanneer de aangesloten randapparatuur HDMI CEC ondersteunt, kan je door het inschakelen van Simplink (LG’s versie van HDMI CEC) de basisfuncties bedienen. Bij onze Orange TV decoder konden we dat niet testen, maar op de Nvidia Shield TV werkt dat vlekkeloos.

De belangrijkste streamingplatformen zijn van de partij: Netflix, Amazon Prime Video (beiden zijn 4K HDR compatibel), en apps zoals Google Play, YouTube en Plex. Wel ontbreekt Kodi.

WebOS is grotendeels opgesplitst in drie domeinen: instellingen, ingangen en apps. Elk heeft een eigen knop op LG’s afstandsbediening, de Magic Remote. Bijzonder aan deze afstandsbediening is dat je net zoals bij een muis kan wijzen en aanklikken waar je maar wenst binnen het beeldscherm. Het is even wennen maar voor het ingeven van tekst zoals paswoorden of gebruikersnamen is het bijzonder handig. Of om snel even een los element in de interface aan te klikken. Het scrollwieltje is ook handig om door ellenlange lijsten in Netflix of een mediaspeler te scrollen.

Leestip: Dit zijn de nieuwste OLED-tv’s van LG voor 2017

Als alles up-to-date is en is aangesloten kan je de volgorde van de menubalk van webOS onderaan aanpassen naar wens. Bijvoorbeeld eerst alle streamingapps, daarna de settopbox en dan eventuele aangesloten spelers.

Via de Magic Remote is het mogelijk zoekopdrachten met je stem in te geven. Dat werkt goed als we ons louter baseren op de zoekresultaten. Jammer genoeg duik je niet meteen rechtstreeks de app in als we bijvoorbeeld “Speel Stranger Things af in Netflix” afroepen.

De afstandsbediening heeft trouwens in 2017 twee afzonderlijke knoppen gekregen voor Netflix en Amazon, en je kan ook via de cijfertoetsen snelkoppelingen maken naar veelgebruikte toepassingen.

Er is ook een webOS remote app beschikbaar voor je smartphone.

Beeldinstellingen

LG voorziet heel wat beeldinstellingen afhankelijk van het materiaal dat je de tv aanbiedt. De twee uitstekende beeldmodi ISF Expert, eentje voor overdag en eentje voor ‘s avonds, laten toe dat je niet meer persoonlijk hoeft te gaan kalibreren. LG heeft zijn huiswerk hier goed gedaan. Kleuren en contrast zijn daarbij optimaal.

In die twee instellingen staat TruMotion standaard uitgeschakeld. TruMotion is een instelling om snel bewegende beelden (denk aan sportuitzendingen of snelle actiescènes in films) beter weer te geven. Daardoor is de kans op het zogenaamde “soap opera effect” onbestaande.

Andere beeldinstellingen die je kan selecteren zijn Levendig, Standaard, Eco, Spel, Sport, Bioscoop en HDR-effect. Eco-instellingen en energiebesparende standen zijn goed voor het milieu maar minder voor de beeldkwaliteit, schakel die dus meteen uit.

Even meer over HDR. LG ondersteunt op deze tv liefst drie HDR-standaarden: HDR10, Dolby Vision en HLG. Content in HDR10 en Dolby Vision begint steeds meer beschikbaar te komen via streamingdiensten als Netflix en Amazon, en op Ultra HD Blu-rays. Handig is dat Dolby Vision en HDR-signalen automatisch worden herkend en aangegeven via een label dat rechtsboven op het scherm kort verschijnt. De beeldmodus schakelt zich tegelijkertijd om naar Dolby Vision of HDR.

Bij zowel HDR10 als Dolby Vision heb je de keuze uit Levendig, Standaard, Cinema Home, Bioscoop en Spel. De Bioscoop-instelling leek ons de meest natuurlijke voor het kijken naar series en films in HDR of Dolby Vision. Spijtig genoeg kiest de tv bij elke nieuwe kijksessie standaard de Cinema Home-modus wanneer HDR of Dolby Vision wordt gedetecteerd. Nu, die is op zich niet slecht, maar in iets donkere omgevingen krijgt Bioscoop bij ons de voorkeur.

In beide HDR-modi staat ditmaal TruMotion wel ingeschakeld, maar je kan die uitschakelen of met gradaties werken. Keuzemogelijkheden zijn Helder, Vloeiend of een instelling die je volledig zelf definieert. Hou er wel rekening mee dat zelfs een kleine verhoging in de instellingen de-blur en de-judder meteen artefacten toevoegt aan bewegende beelden.

Die automatische meldingen van HDR/Dolby Vision lijken in onze tests enkel bij Netflix, Amazon, Ultra HD Blu-rays als materiaal afgespeeld via onze Plex Media Server op de eigen mediaspeler van webOS te werken. Bij het afspelen van HDR-materiaal in de Kodi-app op de Nvidia Shield TV, rechtstreeks in de Plex-app of de YouTube-app kregen we geen melding. Dus zal je de beeldmodus manueel moeten aanpassen naar HDR-effect om ten volle van HDR te genieten.

Beelden

Voor 2017 slaagde LG er in de piekhelderheid van zijn OLED-tv’s met 20 procent te verhogen, onder meer door het weglaten van de polarisatiefilter voor het weergeven van 3D-beelden. De nieuwe OLED-tv’s geven immers niet langer 3D weer. Die mindere piekhelderheid is vaak nog een mindere kwaliteit van de OLED-technologie in vergelijking met LCD/LED/QLED.

Andere verbeteringen voor dit jaar zijn een betere coating tegen reflecties – die in de praktijk best nog wat stappen moet zetten – en een inputlag van 21ms wat de gamers onder ons zeker zullen appreciëren. Vorig jaar bedroeg die nog 34ms voor zijn voorganger.

Enkel de OLED-tv’s van LG ondersteunen op het moment van schrijven van bij de aankoop Dolby Vision. Andere televisiemerken zoals Sony volgen later op het jaar met firmware-updates. Wij deden de test met Dolby Vision-titels als Marco Polo, de film Okja, de docu Chef’s Table France en de nieuwe Star Trek Discovery reeks. Over de kwaliteit van Marco Polo lopen de meningen uiteen maar de kostuums en de binnenkant van de paleizen zijn een mooie demo van wat de OLEDC7 kan. De OLED-tv heeft een uitstekende beeldkwaliteit met perfect zwart waar details nog zichtbaar zijn, hoog contrast en accurate kleuren.

Leestip: Hoe vind je films en series met HDR op Netflix?

In de film Okja zijn alle details van het beest zichtbaar, en bij de scènes in de wouden van Zuid-Korea zijn rotsen, de vegetatie op de rotsen en alle details in het bladerdek van de bomen zichtbaar.

De kleuren en contrasten van de gerechten in Chef’s Table doen ons watertanden. Van de nieuwe Star Trek Discovery reeks bekeken we de eerste twee afleveringen. Daarin passeren zowat alle kleuren de revue: van een met oranje kleuren overladen beginscène over de ontploffingen in de ruimte tot de details in de kostuums en ruimteschepen van de Klingons: mooi.

En ook niet-Dolby Vision materiaal zoals HDR-content via Amazon Prime Video of op een UHD Blu-ray schijf wordt evengoed makkelijk geslikt door de tv. Kijken we naar HD via Netflix of een gewone Blu-ray blijven contrasten uitstekend overeind. Contrast blijft uiteraard de hoofdattractie van OLED maar ook op vlak van de kleuren en scherpte presteert deze tv voortreffelijk.

De tv komt het best tot zijn recht in een iets donkere kamer, al is de beeldkwaliteit in een heldere kamer er in vergelijking met de modellen van vorig jaar op vooruitgegaan. Een lichtkanon zoals sommige LED-televisies is deze OLED-tv evenwel niet. Wanneer heldere content zowat het hele beeldvlak vult valt dit op. Denk aan scènes in sneeuwlandschappen.

Waar de OLED-tv wel goede punten scoort is de kijkhoek: die mag al iets scherper zijn dan een LCD/LED-tv vooraleer kleuren en contrast achteruitgaan.

Een woordje over de toekomstbestendigheid van de tv. Door de ondersteuning van Ultra HD 4K, HDR, Dolby Vision en Dolby Atmos zal je met deze tv een pak leuke jaren kunnen beleven. Wie nog reservaties had over de levensduur van het OLED-paneel of over inbranden of behoud van beelden (beeldretentie) mag op beide oren slapen. Ingebouwde technieken en beeldbeheer – bijvoorbeeld bij het uitschakelen van de tv in standby gaat hij alles terug mooi zetten. LG spreekt van 100.000 uren tot de helderheid van de tv met de helft vermindert.

Geluid

Samen met de B7 heeft de C7 van alle LG OLED tv’s een basisuitrusting op audiovlak gekregen: geen afzonderlijke soundbar maar wel een 2.2 speakeropstelling die het Dolby Atmos label meekrijgt.

Verwacht je niet aan een volledig ruimtevullend geluid dat van bovenaf komt, maar met Dolby Atmos en de surroundmodus ingeschakeld verkrijg je wel een dynamisch geluid dat beter klinkt als wat uit een doorsnee flatscreen komt. Dat heeft ongetwijfeld te maken met iets dikkere onderkant van de tv waardoor het geluid van de speakers niet al te schel klinkt.