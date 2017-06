LG OLED-tv W7 nu beschikbaar in enkele Belgische winkels

Sinds begin mei is de OLED-tv W7 van LG in België beschikbaar en te bewonderen in enkele exclusieve winkels.

De W7 is de dunste tv die ooit werd gemaakt. Hij kreeg dan ook als bijnaam Wallpaper TV mee, omdat er slechts enkele millimeters zitten tussen de tv en de muur en de tv zelf een bijzonder slank profiel heeft.

Bij de uitvoering in 65-inch is het paneel slechts 2,57 mm dun. De televisie wordt bovendien met magneten direct op de muur bevestigd. Je moet het zien om te geloven.

En dat kan want vanaf nu kan je de W7 bewonderen via enkele winkels die zijn aangesloten op onze zustersite Niwzi.be.

Waar kan je de Wallpaper OLED-tv gaan bekijken?

Crabbe-Spinoy (Baardegem)

Electro Taelman (Kortrijk-Bellegem)

Music Lover (Beveren)

Profilec Electro (Brugge)

Steylemans (Brussel)

Van Assche Elektro (Zingem)

Van Havere Beeld en Klankstudio (Kapellen)

Verfaillie-Bauwens (Waardamme-Brugge)

Vervaecke-Nollet (Izegem)

Wara (Waterschei-Genk)

Voor meer details en contactgegevens van elke winkel klik je best even door naar onze zustersite Niwzi.be via de onderstaande waar-te-koop knoppen.

Reageer