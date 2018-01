Dat OLED-schermen flexibel zijn konden we al ervaren met de Wallpaper tv maar nu zet LG nog een stapje verder met een 65-inch OLED-tv die makkelijk op te rollen is.

Veel is er momenteel nog niet bekend over de nieuwe tv die LG voorstelt op de technologiebeurs, en we mogen er ook van uitgaan dat het nog een prototype betreft.

Een oprolbare televisie kan in de praktijk best wel handig zijn. Het begint al bij het transport van de televisie: wie krijgt er nog een 65-inch televisie in de wagen?

Maar ook in de woonkamer zelf kan het handig zijn. Zo kan je jouw dure tv opvouwen als er een kinderfeestje aan de gang is. Of je kan hem wat meer uit het zicht nemen zodat jouw strakke interieur niet wordt verstoord door een tv. Veelbelovende mogelijkheden dus!

Even afwachten nog wat LG te vertellen heeft over deze tv.