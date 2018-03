LG was er als de kippen bij om ondersteuning voor Dolby Atmos in te bouwen in zijn topmodellen OLED-tv’s. Nu krijgen enkele LED-televisies van het merk een virtuele surroundervaring ingebouwd via DTS Virtual:X.

DTS Virtual:X is het virtuele broertje van het object-based audioformaat DTS:X, een concurrent voor het Dolby Atmos-formaat. Hierdoor kan je van surroundgeluid mét hoogte-effecten genieten zonder dat je daarvoor fysieke luidsprekers moet toevoegen. Hoe dat juist in de praktijk gaat klinken, valt nog af te wachten.

DTS Virtual:X zagen we al opduiken op soundbars van Yamaha, en sinds kort LG maar ook op versterkers van Marantz en Denon. Nu is dus de eerste maal een televisie aan de beurt. De eerste LG-televisies met DTS Virtual:X zijn nu al verkrijgbaar in Korea, en andere regio’s volgen later, aldus het persbericht.

De line-up van LG televisies voor 2018 is trouwens al goed uitgerust met Dolby Atmos-decoding.