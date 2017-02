LG G6: Android 7.0 smartphone met schermverhouding 18:9 en ingebouwde Google Assistant

De G6 smartphone is LG’s nieuwste topper. Ondanks het grote scherm van 5,7-inch zou je de telefoon volgens LG vlot met één hand moeten kunnen bedienen.

De telefoon heeft standaard Google Assistant ingebouwd. Het scherm is niet alleen groot met een resolutie van 2880 x 1440 pixels, een nooit eerder geziene beeldverhouding van 18:9 moet het bekijken van filmpjes en het gamen nog een stuk aantrekkelijker maken. De G6 is trouwens de eerste smartphone die ondersteuning biedt voor Dolby Vision.

De ingebouwde Google Assistant moet het gebruiksgemak verder verhogen en fungeert als een soort van persoonlijke butler. Zo krijg je snel antwoord op vragen zonder dat je zelf zoekopdrachten moet invoeren. Na verloop van tijd zou Google Assistant je voorkeuren beter leren kennen.

Camera

Op cameravlak heeft LG op de achterzijde twee 13 megapixel lenzen voorzien, waaronder eentje dat een groothoek tot 125 graden aan kan. Dat moet bijvoorbeeld het nemen van panoramafoto’s verbeteren. De frontcamera (5 megapixel) is met zijn beeldhoek van 100 graden beter geschikt voor selfies. Volgens LG zou je zelfs minder die vervelende selfiestick meer nodig hebben om jezelf alleen of in het gezelschap van anderen te fotograferen.

Met een speciale camera-instelling (Square Mode) maak je vierkante foto’s (1:1), die je nadien dankzij het 18:9-scherm makkelijk bewerkt. Ideaal voor social media als Instagram en Snapchat. Aan de linkerkant verschijnt dan de originele foto, aan de rechterzijde zie je tegelijk je bewerkingen. Er is ook een optie om snel GIFs aan te maken op basis van de foto’s in je galerij.

Design

Nog een woordje over het design. De G6 maakt gebruik van aluminium en glas, en is beschikbaar in de kleuren wit, zwart en platinum. De achterzijde van de smartphone is volledig vlak – inclusief de camera – en de hoeken licht afgerond.

De telefoon is waterdicht (30 minuten lang tot anderhalve meter onderdompelen) en stofbestendig, goed voor een IP68-label. Aan de binnenzijde voorziet LG voor de eerste maal een interne heatpipe om warmte goed af te voeren.

De LG G6 zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf maart verkrijgbaar zijn. Een prijs is nog onbekend.

Specificaties

Chipset: Qualcomm Snapdragon 821 Processor

Scherm: 5.7-inch 18:9 QHD+ FullVision® Display (2880 x 1440 / 564ppi)

Geheugen: 4GB werkgeheugen; 32GB opslag; uitbreiding via MicroSD Camera: Front 5MP Wide (F2.2 / 100°); Rear Dual: 13MP Wide (F2.4 / 125°) / 13MP Standard OIS 2.0 (F1.8 / 71°)

Batterij: 3,300mAh (vast)

OS: Android 7.0 (Nougat)

Afmetingen: 148.9 x 71.9 x 7.9mm

Gewicht: 163 gram

Connectiviteit: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 compatibel)

Kleuren: Ice Platinum / Mystic White / Astro Black

Andere: Water- en stofbestendig / vingerafdruksensor / UX 6.0 / Dolby Vision / HDR10 / Qualcomm Quick Charge 3.0

