Leica M10 krijgt upgrade met Wi-Fi en nieuwe beeldprocessor

De M10 is Leica’s eerste nieuwe meetzoekercamera in de M-reeks in meer dan vier jaar. Hij volgt de M240 op en krijgt een nieuwe camerasensor, processor en draadloze connectiviteit.

De Leica M10 is meteen ook een stuk kleiner dan we gewoon zijn, en kan zich qua look meten met de filmcamera’s van Leica, zoals de M7. Ondanks zijn kleiner formaat, is het gewicht zowat hetzelfde gebleven, dankzij de behuizing uit koper en magnesium.

Aan de binnenkant bevindt zich de nieuwe 24 megapixel full-frame CMOS-sensor en de nieuwe Maestro II beeldprocessor. Die heeft een lichtgevoeligheid van 100 – 50000 ISO – een stevige boost in vergelijking met zijn voorganger. Volgens Leica mag je qua prestaties vergelijken met de Leica Q-sensor van vorig jaar.

De ingebouwde Wi-Fi was zowat een must geworden. Door de koppeling met Leica’s app voor iOS – later volgt nog Android – kan je de camera op afstand bedienen of foto’s overzetten naar je smartphone.

Opvallend is dat de M10 geen video’s kan opnemen, maar dat is een bewuste keuze van Leica nu videoliefhebbers binnen het Leica-assortiment andere mogelijkheden hebben.

De richtprijs die circuleert voor de Leica M10 is € 6610.

