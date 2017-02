Bol.com lanceert in samenwerking met Kobo een abonnementsdienst voor boeken, waarmee je zoveel digitale boeken leest als je wil voor een vast bedrag per maand.

Voor €9,99 per maand heb je toegang tot 40.000 e-books, waaronder 16.000 Nederlandstalige boeken.

Aanmelden voor de dienst kan via de bol.com-website, de Kobo-leesapp of meteen via je e-reader. In het nieuwe filmpje van de internetwinkel kan je de app al eens in werking zien op de e-reader, smartphone en tablet.

