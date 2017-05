Kodi 18: stembediening en aanbevelingen in Android TV

Wanneer je binnenkort de Kodi 18 mediaspeler gebruikt op een Android TV-toestel zoals de Nvidia Shield, zal je in de Kodi-bibliotheek kunnen zoeken op namen van films of acteurs, zelfs met je stem, en krijg je ook aanbevelingen te zien op het Android TV hoofdscherm.

De integratie van Kodi binnen Android TV wordt dus een stuk interessanter. Zo hoef je enkel de naam van een film uit te spreken in de afstandsbediening van de Nvidia Shield, en Android TV zal je de juiste informatie geven, met een rechtstreekse koppeling naar de gevraagde film in jouw Kodi bibliotheek.

Het hoeft niet alleen een film te zijn: ook namen van acteurs en actrices kan je inspreken waarna je een overzicht krijgt van de films of tv-reeksen in je Kodi bibliotheek waar de acteur of actrice in meespeelt.

Binnen de Kodi mediaspeler zelf kan je ook je stem gebruiken om te zoeken naar informatie. Gewoon even op het microfoontje van de afstandsbediening drukken. Zo hoef je niet langer zoekopdrachten in te geven via het toetsenbord en tekstinvoerveld.

Kodi, voorheen bekend als XBMC, is een open-source mediaspeler die beschikbaar is op verschillende platforms. De laatste tijd is vooral de Android-versie aan een opmars bezig, onder meer door de komst van heel wat betaalbare mediaspelers die op Android draaien.

