Kobo Aura H2O Edition 2: beter, lichter en nog steeds waterdicht

De nieuwe e-reader van Kobo is uitgerust met verbeterde verlichting, kreeg een nieuw design mee en heeft meer opslaggeheugen. En het belangrijkste wapenfeit: het toestel is, net als zijn voorganger, waterdicht.

E-readers hebben voor heel wat mensen papieren boeken helemaal vervangen. En daar hebben ze reden toe: in een compact toestel heb je ontelbare boeken bij de hand, je kan gemakkelijk in het donker lezen en meestal zijn e-books ook een pak goedkoper dan gedrukte exemplaren.

Vooral door hun compacte vorm gaan e-readers dan ook vaak mee op reis en heel wat mensen lezen graag een boek op het strand of aan het zwembad. En ook thuis wordt een boek al gauw vervangen door een e-reader bij wie graag in bad leest.

Een waterdichte e-reader is in zulke gevallen dan ook geen overbodige luxe, want een ongelukje is snel gebeurd. Kobo bracht daarom in 2014 een waterdichte e-reader uit: de Aura H20 Edition. die heeft nu een opvolger gekregen.

Net als het eerste model heeft de nieuwe versie een 6,8 inch E-Ink Carta scherm met een resolutie van 1430 x 1080 pixels. Dat scherm wordt wel op een nieuwe manier verlicht: ComfortLight PRO is een systeem met negen witte leds en acht RGB-leds dat de kleuren zo aanpast dat er minder blauw licht vrijkomt. Blauw licht werkt vermoeidheid van de ogen namelijk in de hand.

De Aura H20 Edition 2 is ook dunner en lichter dan zijn voorganger en weegt 210 gram. Met een ingebouwd geheugen van 8 GB is er ook dubbel zo veel plaats om e-books op te slaan. Dat geheugen kan wel niet uitgebreid worden met SD-kaarten, wat bij de eerste versie wel kon.

De nieuwe variant kan je ook op elk moment onderdompelen in water. Je hoeft dus zelfs de USB-poort niet meer dicht te klikken. Je kan met het toestel tot een uur maximaal twee meter diep gaan.

De Aura H20 Edition 2 is de jouwe voor 177,99 euro.

