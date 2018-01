Vooral de Sony Bravia A8F, een nieuwe 4K HDR OLED-tv, springt in het oog op de technologiebeurs CES in Las Vegas.

Sony’s tweede generatie OLED tv, de A8F, maakt nog steeds gebruik van dezelfde X1 Extreme beeldprocessor en de Acoustic Surface techniek waarbij het geluid uit het scherm komt. In vergelijking met de A1 is het luidsprekerdesign iets gewijzigd met zowel in het midden als links en rechts twee luidsprekers.

Ook gewijzigd is het design van de voet: die is nu traditioneler geworden en steekt aan de onderzijde van de tv vooraan licht uit. Het scherm blijft wel nagenoeg volledig rusten op het oppervlak waarop je de tv plaatst. Daardoor is de tv makkelijker op verschillende locaties te plaatsen dan het geval is bij de A1, maar een soundbar er net voor plaatsen blijft uit den boze.

De A8F is verkrijgbaar in schermgroottes van 55-inch en 65-inch en zou naar alle waarschijnlijkheid goedkoper in de markt worden gezet dan de high-end A1. Hierdoor kan Sony op prijsvlak beter de concurrentie met bepaalde OLED-tv’s van LG, Panasonic en Philips aangaan.

XF90

De XF90 is de nieuwe premium reeks bij de traditionele LED-tv’s en bestaat uit schermgroottes van 49-inch, 55-inch, 65-inch en 75-inch. De reeks maakt eveneens gebruik van de X1 Extreme beeldprocessor zoals bij de OLED-tv’s, het Triluminos-display en voegt daar ook X-tended Dynamic Range PRO 6x aan toe om de verschillen tussen OLED en LED te overbruggen. Concreet wordt de helderheid in verschillende zones op het scherm bijgeregeld: gedimd of geboost wanneer de beeldinhoud daarom vraagt.

Een andere nieuwigheid is de X-Motion Clarity technologie waardoor de tv’s beter omgaan met snel bewegende beelden. De reeks krijgt ook later via een firmware-update ondersteuning voor Dolby Vision.

Voor de XF90 voorziet Sony in 2018 een soundbar die qua design perfect bij de tv’s. De HT-XF9000 kan bovendien Dolby Atmos afspelen.

XF85 en XF80

Iets onder de XF90 volgen de XF85 en XF80 televisiereeksen. Veel details zijn nog niet bekend, maar zeker is dat de XF85 ondersteuning voor Dolby Vision biedt en over de X1-processor beschikt.

Android TV en slimme speakers

Alle Sony tv’s die met Android TV zijn uitgerust krijgen Google Assistant ingebouwd waardoor je via de microfoon in de afstandsbediening vragen kan stellen of de tv kan bedienen.

Bovendien zouden de tv’s ook commando’s van slimme luidsprekers als Google Home Sony’s eigen LF-550G en Amazon Alexa kunnen ontvangen.