De Roomba 675 en 676 zijn de nieuwste robotstofzuigers in de line-up van iRobot. Met hun 400 euro zijn ze betaalbaar en bovendien te bedienen met een app én stem.

De nieuwe 600-serie zijn namelijk al klaar voor spraakbediening via Google Home en Amazon Alexa. Met jouw stem kan je de stofzuigers starten, pauzeren of naar het laadstation sturen. Via een app volg je het volledige schoonmaakproces: waar de stofzuiger heeft gereinigd en zelfs waar de vloer in huis er het vuilst bij ligt. Na elke schoonmaakbeurt krijg je automatisch een rapport toegestuurd.

De Roomba 675 en 676 kunnen trouwens alles wat we vandaag verwachten van een robotstofzuiger: onder tafels, meubels en rond stoelen reinigen, of rondom spullen navigeren. Daarvoor zorgen intelligente sensoren die 60 beslissingen per seconde maken, zo vertelt iRobot ons. Ook trappen of andere plekken waar de robot zou kunnen afvallen worden tijdig gedetecteerd.

Door de Dirt Detect-technologie herkent en focust de robot bovendien automatisch op die delen van de woning huis waar vaak veel vuil voorkomt. Ook past de robot zijn hoogte aan afhankelijk van de vloer.

Het 3-staps-reinigingssysteem met zijborstel voor reiniging in alle hoeken is speciaal ontworpen voor het losmaken, oppakken en opzuigen van stof en vuil van alle vloertypen. En doordat de twee grote borstels – één om vuil mee los te maken en één om het op te vegen – samenwerken, verwijderen ze snel en grondig het vuil, stof, haren en andere rommel van vloeren.

De nieuwe witte Roomba 675 en de donkergrijze Roomba 676 zijn te koop vanaf 20 juni voor 400 euro.