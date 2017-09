iPhone X: Apple toont nog eens zijn kunnen

De iPhone 8 zal ongetwijfeld het meest verkopen, maar de iPhone X (of 10) toont nog eens het Apple-kunnen. Het design van de iPhone X moet volgens Tim Cook de bakens uitzetten voor de volgende 10 jaar.

Zo gaat de thuisknop volledig op de schop en is zowat de hele voorzijde van de smartphone ingenomen door het scherm. Dat scherm, met als naam Super Retina, is trouwens voor de eerste maal gebaseerd op de OLED-technologie. Met OLED zijn schitterende kleuren en contrasten gegarandeerd.

Het scherm meet 5,8-inch, heeft een resolutie van 2436 x 1125 pixels en een pixeldichtheid van 458 ppi. Het biedt ondersteuning voor de HDR-standaarden HDR10 en Doby Vision.

Enkel bovenaan de voorzijde van de iPhone X is er nog een uitsparing voor camera’s en sensoren die de nieuwe gezichtsherkenningsfunctie Face ID moeten mogelijk maken. Met Face ID hoef je niet langer via de thuisknop de telefoon te ontgrendelen. De camera herkent automatisch je gezicht en opent de telefoon. Zo word jouw gezicht jouw paswoord. Face ID zal trouwens ook gebruikt worden voor betalingen via Apple Pay.

Apple hamert er op dat Face ID erg veilig is en bestand is tegen misbruik en hackers. Tijdens de voorstelling wordt een cijfer van 1 miljoen op 1 genoemd dat er toch nog iets zou kunnen mislopen.

Aan de achterzijde bevindt zich een dual-camera set-up met 12 megapixel sensoren voorzien van een nieuwe kleurenfilter, optische beeldstabilisatie en snelle diafragma’s van f/1.8 (groothoek) en f/2.4 (tele). De portretmodus zou beter geworden zijn.

Video-opnames kunnen in 4K met een framerate van 60fps. Het slow-motion filmen in Full HD 1080p klokt af op 240fps.

Ook de interactie met de interface van de telefoon en de apps is vergemakkelijkt. Via een veegbeweging naar boven kan je vlot terugkeren naar het home-scherm, en door diezelfde veegbeweging even te pauzeren krijg je een overzicht van alle openstaande apps. Communiceren met Siri doe je door de zijknop ingedrukt te houden.

De iPhone X wordt aangedreven door de nieuwe A11 Bionic chip die onder meer de gezichtsherkenning en betere augmented reality (AR) mogelijk maakt.

De iPhone X is tot slot draadloos oplaadbaar en water- en stofbestendig.

Prijzen en beschikbaarheid

De iPhone X is vanaf 27 oktober beschikbaar voor pre-order in België en Nederland, en zal worden uitgeleverd vanaf 3 november 2017. In de VS kost de basisversie met 64GB liefst 999 dollar.

