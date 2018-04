3 Betere prestaties

De A10 Fusion-chip (met quad-core) is krachtiger dan de A9 (dual-core) waardoor de nieuwe iPad overweg kan met augmented reality (AR). De A10-chip is dezelfde als die in de iPhone 7 en iPhone 7 Plus wordt gebruikt. In de praktijk zijn de prestatieverbeteringen op vlak van CPU (40%) en GPU (50%) een flinke stap vooruit.

De A10-chip is wel niet de beste chip van Apple. De iPhone X maakt gebruik van de A11 die respectievelijk 25% (CPU) en 30% (GPU) sneller is dan de A10.