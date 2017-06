iOS 11: dit zijn de 10 belangrijkste nieuwigheden

iOS 11 komt er later op het jaar aan. Wat gaat er allemaal veranderen en wat is er nieuw?

Op het jaarlijkse WWDC congres geeft Apple steeds een preview naar nieuwe software en apparatuur. Dit jaar gaf het al even een inkijkje in iOS 11. Er zijn onder meer updates voor Apple Maps, het Bedieningspaneel, Apple Music en Siri. Maar het leeuwendeel van de veranderingen treffen we aan op de iPad.

1/ Unieke iOS 11 functies voor de iPad

Voor de iPad heeft iOS11 enkele specifieke functies in petto. Zo komt er een nieuwe Files app waarmee je makkelijker alle bestanden en folders op je iPad kunt terugvinden. Heb je iCloud ingeschakeld dan zal je ook snel recente bestanden op andere Apple-toestellen op de iPad kunnen terugvinden, of diensten zoals OneDrive, Dropbox of Google Drive.

Het nieuwe Dock is voortaan beschikbaar vanaf elk scherm op de iPad. Zo kan je snel switchen tussen apps. Er is betere multitasking en Drag & Drop tussen twee apps.

Er is ook een bredere ondersteuning voor de Apple Pencil op de iPad. Als je een notitie wil maken op een PDF kan je gewoon de Pencil bovenhalen, het scherm aanraken en beginnen schrijven (Instant Markup). Ook vanaf het vergrendelingsscherm kan je meteen starten met schrijven door de Pencil even tegen het scherm te houden.

2/ Bedieningspaneel: één geheel en beter aan te passen

Het Bedieningspaneel wordt voortaan één volledig scherm bij het openen zodat je alle instellingen (sliders, aan/uit-knoppen) meteen bij de hand hebt.

Zelf stel je dat scherm samen met onderdelen die jij belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld lampen die je altijd snel wilt kunnen dimmen. Het is een veelgevraagde functie maar de vraag is hoever Apple je daarin zal laten gaan?

3/ Siri 2.0

Een flinke update is er voor Siri. In eerste instantie zal die iets anders gaan klinken. Zo komt er een mannenstem en krijgen we meer nuances in de vrouwenstem.

Siri krijgt een andere look als je iets vraagt, en zal meer op de kaartenweergave van Google gaan lijken. Er komen ook suggesties in de vorm van vervolgvragen die je gewoon nog moet aanklikken om een antwoord te krijgen.

Siri zal ook intelligenter worden en proberen te leren waarin je geïnteresseerd bent, onder meer op basis van je locatie of eerdere vragen.

4/ iMessage

Voortaan worden de berichten in iMessage gesynchroniseerd via iCloud. iCloud zal dan automatisch alle conversaties ophalen. Berichten die je verwijdert op een iPhone zullen ook op een iPad of laptop verwijderd worden.

Apple Pay, dat nog niet in de Benelux beschikbaar is, wordt meer geïntegreerd in Messages, en je zal betalingen naar elkaar kunnen doorsturen.

In Messages wordt het makkelijker om een externe app erbij te halen en zo bijvoorbeeld stickers of emoji op te halen.

5/ Betere foto’s

Live Foto’s doen het erg goed volgens Apple. Een nieuwe update moet die nog aantrekkelijker maken. Zo wordt er een loop gemaakt van bepaalde bewegingen in een Live Foto. Idem voor filmpjes.

De camera van de iPhone krijgt nieuwe en betere filters die vooral portretfotografie ten goede komen.

6/ Apple Music en AirPlay 2

Door het nieuwe AirPlay 2 zal je muziek van Apple Music doorheen de hele woning kunnen afspelen. Op voorwaarde dat je luidsprekers of andere apparatuur AirPlay 2 gaan ondersteunen. Multiroom muziek zal ook met apps van derden werken.

Gebruik je vaak een app als Shazam dan zal die automatisch herkende muziek aan je muziekcollectie toevoegen.

7/ Kleinere bestandsgroottes

Dankzij nieuwe compressietechnologieën zullen filmpjes en afbeeldingen minder plaats innemen. Voor video’s doet Apple een beroep op de HEVC-codec waardoor die tot driemaal kleiner zullen worden. Voor foto’s vervangt HEIF de bekende JPG-standaard en dat moet de grootte van foto’s met de helft verkleinen.

8/ App Store

De App Store verandert van look, met een nieuwe indeling met aparte tabbladen. Het doel van de grootste opsmuk in jaren is om sneller nieuwe apps en games te vinden en handige tips te krijgen.

Via het tabblad Vandaag worden de aanbevelingen van de dag verzameld. Dat lijstje wordt bijgehouden door redacteuren van Apple. Ook Games krijgt een afzonderlijke tab. Elke dag publiceert men trouwens een game en app van de dag.

Er komen ook heel wat tips & tricks om het meeste uit bepaalde apps te halen. Bijvoorbeeld hoe je best filters gebruikt in een bepaalde foto-app?

9/ Apple Maps

In Maps komen er meer kaarten van indoor ruimten beschikbaar. Denk aan winkelcentra en luchthavens, maar in eerste instantie is het aanbod beperkt tot de grote steden.

Maps krijgt ook snelheidswaarschuwingen en rijstrookmeldingen die aangeven welk rijvak je best aanhoudt.

10/ CarPlay: storingsvrij rijden

Er komt een niet storen-functie tijdens het rijden. De iPhone zal zelf detecteren wanneer je aan het rijden bent, en je niet afleiden met onbelangrijke telefoontjes, berichten of meldingen.

Personen die je willen contacteren zullen een melding krijgen dat je in de wagen zit.

