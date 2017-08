Ionic is eerste echte smartwatch van Fitbit

Tien jaar na de eerste activiteitstracker van Fitbit is het de beurt aan de eerste echte smartwatch van het bedrijf, de Ionic. Er komt ook een draadloze hoofdtelefoon aan.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar Fitbit is eindelijk klaar met een echte smartwatch. De Fitbit Ionic komt uit in oktober, gaat 349 euro kosten en moet de op til zijnde nieuwe Apple Watch het vuur aan de schenen leggen.

Het design is met z’n rechthoekige scherm ietwat gelijkaardig aan dat van de Blaze, Fitbit’s sporthorloge met slimme functies. De Ionic oogt echter minder elegant dan de Apple Watch en heeft ook niet het klassieke design van de Samsung Gear S3.

Toch is de afwerking top met een unibody design van aluminium en een licht gebogen scherm. De smartwatch heeft een kleurrijk aanraakscherm van 1,42-inch, en helderheid tot 1000 nits en een resolutie van 348 x 250 pixels. Dat lijkt op het eerste gezicht weinig maar volgens de eerste reviews valt dat in de praktijk goed mee. Onder meer omdat Fitbit voor volledig eigen software gekozen heeft, namelijk FitbitOS. Daardoor heeft het alle designelementen in eigen huis.

Het FitbitOS lijkt voor een eerste versie opmerkelijk matuur. Dat de overname vorig jaar van smartwatch-pionier Pebble hier voor iets tussen zit is duidelijk. Zo krijg je de traditionele meldingen van je smartphone te zien, zoals inkomende telefoons, berichten en zowat elke app met notificaties weergeeft.

Bij de lancering is het aanbod apps echter nog erg beperkt in vergelijking met de concurrentie. Zo zijn vier apps van partners nu al beschikbaar: AccuWeather, Starbucks, Strava en Pandora. Maar dat aantal moet tegen de lancering nog sterk toenemen zegt Fitbit. De lancering van specifieke ontwikkelomgeving, Fitbit Studio, moet het zo eenvoudig mogelijk maken een app te maken voor FitbitOS.

Fitbit heeft ook een aantal eigen software-elementen geïntegreerd in de Ionic. Zo kan je met Fitbit Wallet betalen via de smartwatch dankzij een NFC-chip. En er zijn ingebouwde trainingsprogramma’s onder de noemer Fitbit Coach. Via een soort gifjes krijg je een voorbeeld van de oefening te zien. Een aantal oefeningen zijn gratis maar de volledige functionaliteit dien je een abonnement af te sluiten.

De bediening verloopt via het aanraakscherm of als je dat scherm vingerafdrukvrij wenst te houden via twee knoppen aan de rechterzijde, en eentje aan de linkerkant. De batterijduur is op papier stukken beter dan de concurrentie. Eén oplaadbeurt en de Ionic smartwatch houdt het zo’n vier dagen uit. Met de GPS ingeschakeld is dat tien uur.

De Ionix is trouwens waterdicht, net als heel wat van de Fitbit producten, en kan je gebruiken om je zwemprestaties te meten. De Ionic heeft verder 2,5 GB opslagruimte ter beschikking voor ongeveer 300 offline muzieknummers.

Passend bij de Ionic, is Fitbit’s eerste hoofdtelefoon, de Flyer (129 euro). Die is draadloos, waterdicht en zweetbestendig. Op één lading zou je maximaal zes uur muziek kunnen afspelen.

Fitbit maakte ook bekend dat het een samenwerking aangaat met Adidas. In 2018 volgen een eerste special edition Adidas-toestel en specifieke trainingsprogramma’s. Niet toevallig is Adidas de grote concurrent van Nike, dat samen met Apple al een eigen smartwatch heeft.

