Intel NUC mini pc’s krijgen nieuw design en stevigere processors

Wie op zoek gaat naar een kleinere desktop pc komt al snel bij de Intel NUC computers terecht. Vernieuwingen voor dit jaar zijn een frisser design, nieuwe Intel-processors van de 7de generatie en Thunderbolt 3-poorten.

De compacte desktop pc’s zijn verkrijgbaar in twee formaten: eentje waar een 2,5-inch grote harde schijf in past, en een model specifiek voor SSD’s met PCI Express. Los van de grootte zijn beiden afgewerkt in een donkere aluminium behuizing. De aan/uit-knop is verhuisd naar de voorzijde.

Elke Intel NUC is uitgerust met Intel Core i3, Core i5 of Core i7 processors en tal van aansluitingen: vier USB 3.0-poorten, een netwerkaansluiting, HDMI 2.0, audio, een infraroodontvanger, een kaartlezer voor microSD en de nieuwe Thunderbolt 3 aansluiting die compatibel is met USB-C. Deze laatste is enkel beschikbaar op de duurdere modellen.

Prijzen werden nog niet bekendgemaakt.

