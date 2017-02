Huawei P10 en P10 Plus: samenwerking met Leica verder uitgediept

Met de P10 en P10 Plus blijft Huawei volop de kaart trekken van fotografie. De nieuwe dual camera, opnieuw van Leica-makelij, geeft smartphonefoto’s een professionele uitstraling.

Geen grote verrassingen dus voor Huawei in vergelijking met de P9 of Mate van vorig jaar. De samenwerking met Leica wordt verder uitgediept. De dual hoofdcamera is dezelfde als die in de Huawei Mate. Die bestaat uit een 12 megapixel RGB-sensor en een zwart-wit sensor van 20 megapixel. Doordat er twee lenzen zijn, kan er een beter diepte-effect in de foto’s ontstaan, terwijl de zwart-wit sensor mooie portretten in zwart-wit mogelijk maakt.

Nieuw is dat de frontcamera voortaan ook de Leica-stempel krijgt. Wie selfies neemt in wat mindere lichtomstandigheden zal de verbetering snel appreciëren. De P10 Plus heeft trouwens een iets lichtsterkere hoofdlens van f/1.8, in vergelijking met de f/2.2 op de gewone P10.

Hardware is één, maar ook aan het gebruiksgemak werd gedacht. Zo is standaard een professionele beeldmodus aanwezig waarmee je erg eenvoudig professioneel ogende foto’s maakt.

Op designvlak gaat Huawei een nauwe samenwerking aan met het Pantone Color Institute. Naast de traditionele uitvoering in zwart, wit, grijs en goud zijn de P10 en P10 Plus ook verkrijgbaar in de Pantone-trendkleuren Dazzling Blue en Greenery. Het resultaat is best wel geslaagd.

Opvallend is dat de vingerafdruksensor nu is verhuisd naar de home-knop van de P10. Naar alle waarschijnlijkheid om het design strakker te houden, want de positie op de achterkant kon op heel wat positieve reacties rekenen van gebruikers.

De Huawei P10 en P10 Plus zijn vanaf eind maart verkrijgbaar in België. De P10 kost € 599; de P10 Plus kost € 749. Wie voor die datum pre-ordert krijgt er een gratis Leica Instant Camera bovenop (waarde € 289).

