De Huawei P Smart heeft een FullView Display en dubbele camera’s en een prijskaartje van 259 euro.

De P Smart mag gerust als de opvolger van de P8 Lite uit 2017 worden gezien, dus ligt de lat erg hoog.

Eén van de blikvangers van de telefoon is het scherm met een beeldverhouding van 18:9 en een resolutie van 2160 x 1080 pixels. Dat soort scherm zagen we vorig jaar vooral terug op verschillende premium vlaggenschepen van verschillende merken. Nu brengt Huawei dat type scherm dus naar een betaalbare midrange smartphone.

Dubbele camera met bokeh

Een andere innovatie die overwaait van duurdere telefoons is de dubbele camera achterop, en meer concreet een 13 en 2 megapixel-lens. Dat zorgt voor meer diepte in foto’s en het zogenaamde bokeh-effect waarbij de achtergrond wazig wordt gemaakt terwijl het onderwerp op de voorgrond scherp blijft.

Android 8.0

De smartphone draait op Android 8.0 oftewel Oreo, met de EMUI 8.0-schil van Huawei er bovenop. Het zal dan ook één van de eerste Huawei-toestellen worden met de nieuwste software.

Nog enkele specs dan. De batterij heeft een behoorlijke capaciteit van 3000 mAh, terwijl het standaardgeheugen 32GB bedraagt en zoals steeds uitbreidbaar is met een microSD-kaart. De processor is een Kirin 659-chipset met acht cores en 3GB werkgeheugen.

“Met de P Smart bieden we als eerste een dual camera en een FullView 18:9 scherm aan een betaalbare prijs van 259 euro. In België is het segment 200-300 euro zeer belangrijk en we willen met de P Smart onze sterke positie verder uitbreiden,” zegt Dirk Pauwels, country manager Huawei België.

De Huawei P Smart is beschikbaar vanaf 1 februari 2018 in de drie kleuren zwart, goud en blauw.