Met de U12+ presenteert HTC zijn nieuwste topsmartphone voor 2018. De U12+ is een evolutie en bouwt voort op de innovaties van eerdere smartphones van het merk.

Het is niet makkelijk om vandaag nog op te vallen als je een nieuwe high-end smartphone op de markt wenst te brengen. Laat ons eerlijk zijn: van zodra we een bepaald prijsniveau bereiken zitten de telefoons tjokvol innovatieve features, en kan je op technisch vlak nog weinig het verschil maken.

Dat alle niet-iPhones draaien op Android met eventueel een eigen merkgebonden schil er bovenop maakt het zoeken naar verschillen er niet makkelijker op. Maar toch blijft HTC proberen om een eigen weg in te slaan, en dan vooral op het vlak van design, camera en audio.

Design

Zo is op de U12+ de leuke en handige functie Edge Sense opnieuw van de partij, en is die aan de tweede generatie toe. Voortaan weet Edge Sense 2 met welke hand je de smartphone vasthoudt, en kan je makkelijker navigeren door dubbel te tikken op de rand van de telefoon (waarbij je met één duim vlot aan het verkleinde scherm kan).

De enkele knoppen die zich nog aan de rand van de telefoon bevinden, zijn trouwens niet langer mechanisch (met openingen) maar drukgevoelig waardoor de U12+ nog beter bestand is tegen water. De smartphone krijgt dan ook het IP68-label mee.

De U12+ maakt nog steeds gebruik van het Liquid Surface-design, met extra dunne schermranden die afgerond zijn naar alle zijden toe. Er zijn drie kleuren (varianten op blauw, zwart en rood) die naargelang de invalshoek van het licht de telefoon een eigen uitstraling geven.

Via de achterzijde van de blauwe uitvoering (Translucent Blue in marketingtermen) krijg je trouwens zicht op de interne hardware als je de telefoon vanuit een bepaalde hoek bekijkt. Ook de rode versie (Flame Red), die eerder neigt naar koperkleurig, mocht er best zijn bij onze hands-on.

Camera

Zowel voor de selfiecamera (12MP) vooraan als de hoofdcamera (16MP) achterop gebruikt HTC twee lenzen. HTC is naar eigen zeggen trots op de resultaten die deze camera’s halen. Zo kreeg het de hoogste score voor smartphones met een dual-camera set-up (score 103) in de tests van DxOMark, een instantie die al een tiental jaren de beeldkwaliteit van smartphonecamera’s in kaart brengt en scores uitdeelt. En mocht ook een aspect als gebruiksvriendelijkheid worden gemeten (wat nu niet het geval is), dan zou die score nog hoger liggen, vertelt HTC ons.

Tijdens onze hands-on waren de resultaten bij mindere lichtomstandigheden best behoorlijk, en ook de verbeterde HDR-functie lijkt een toegevoegde waarde. HTC vergeleek in de presentatie enkele foto’s van de u12+ met de Pixel 2 van Google, waarbij meer details te zien waren.

Op beide camera’s is ook de bokeh, waarbij je de achtergrond zachter maakt terwijl de persoon op de voorgrond scherp blijft, een aangename toevoeging. Tot slot mogen we de 2x optische zoom (en 10x digitale zoom) niet vergeten.

Audio en video

Omdat er veel gefilmd wordt met smartphones voorzag HTC enkele nuttige toevoegingen. Zo kan je inzoomen op een bepaald geluid tijdens het filmen, via een extra microfoon op de achterzijde van de U12+. Het resultaat volgens HTC is een 60% luidere opname en 33% gerichter geluid. Altijd handig op drukke plekken met veel mensen rondom jou…

De camera neemt op in maximaal 4K-resolutie tot 60 frames per seconde. Wil je slow-motion (240 fps), dan moet je tevreden zijn met Full HD-kwaliteit.

In de telefoon zitten nog steeds twee speakers en de oordopjes die worden meegeleverd bieden actieve ruisonderdrukking en hi-res audio weergave.

Technische specs

Onder de motorkap schuilt de allernieuwste Snapdragon 845 processor gecombineerd met liefst 6GB werkgeheugen. De minimum opslagcapaciteit is 64GB, en kan altijd worden uitgebreid met een microSDXC-kaart. Het geïnstalleerde OS is Android 8.0 en later dit jaar volgt een update naar Android P. De batterij is 3500mAH krachtig.

Verschillen?

Zijn er dan geen verschillen met de high-end smartphones van andere merken? Toch wel. Want HTC kiest bewust voor het weglaten van enkele features die we wel zien op andere toestellen. Zoals het draadloos opladen, waarbij volgens HTC de nadelen niet opwegen tegen de voordelen. In dit geval zou de smartphone dikker moeten worden, en daar wil HTC geen toegevingen op doen.

Ook is het scherm een 6-inch groot lcd-display (weliswaar van het IPS-type) en geen oled. Het heeft wel een formaat van 18:9 en kan overweg met HDR10.

De HTC U12+ verschijnt midden juni 2018 en zal 799 euro kosten.

Bekijk hier de nieuwste smartphones