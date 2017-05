HTC U11: even knijpen in je smartphone om een foto te nemen

Een knap design dat uit verschillende lagen glas bestaat die voor een speciaal effect zorgen, een revolutionaire knijpbediening en camera en geluid die bij de top behoren. HTC’s nieuwste smartphone belooft heel wat goeds.

Knijpen

Laten we maar meteen even die knijpbediening van dicht bekijken. Aan beide zijden van de smartphone kan je knijpen om een bepaalde handeling te starten. Daarmee kan je de camera inschakelen wanneer de telefoon uit staat, of jouw favoriete app openen.

Bovendien pas je de knijpfunctie zelf aan zoals je wil. Bijvoorbeeld kort knijpen om je e-mails te openen of lang knijpen om een digitale assistent zoals Google Assistant te lanceren.

Bijzonder is dat de knijpfunctie ook de druk van je knijpbeweging herkent. De functie blijft dan ook bruikbaar als de smartphone nat is of wanneer je handschoenen draagt. Ja, je leest het goed, de HTC U11 is waterdicht en krijgt de IP-67 certificering. Dat betekent dat hij stofwerend is en spatwaterdicht is tot 1 meter voor een duur van 30 minuten.

Design

Het ‘vloeibare’ oppervlak van de HTC U11 bestaat uit verschillende lagen glas en op de achterzijde van de telefoon zorgt dat voor een speciaal effect: daar lijken de kleuren te veranderen naargelang de invalshoek van het licht. HTC is ook trots op het gebogen design van het glas dat in de hoeken netjes overgaat van voorzijde naar achterzijde, en omgekeerd. In de test die volgt over enkele weken zullen we dit eens nader bekijken en filmen.

De voorzijde van de smartphone bevat een Gorilla Glass-scherm van 5,5-inch met een resolutie van 1440 op 2560 pixels.

Camera en geluid

HTC heeft ook niet bezuinigd op de camera. Net zoals de U Ultra heeft de U11 achteraan een camera van 12 megapixel en een frontcamera voor selfies van 16 megapixels. De camera achteraan heeft optische beeldstabilisatie ingebouwd en een snelle autofocus van 0,3 seconden.

Standaard staat op beide camera’s HDR Boost aan, een functie die foto’s en video’s net iets helderder maakt. In de praktijk worden er meerdere foto’s gemaakt waarvan de onder- en overbelichte delen samengevoegd worden tot één foto.

Opmerkelijk is dat HTC op de U11 meteen vier microfoons heeft ingebouwd. Dat heeft op verschillende manieren voordelen. Bij het opnemen van filmpjes kan de telefoon beter bepalen waar de geluidsbron afkomstig is: zoom je in met de camera wordt er ook tegelijkertijd ‘ingezoomd’ op het geluid.

Die vier microfoons maken de telefoon ook meteen toekomstbestendig want de U11 heeft alvast drie slimme digitale assistenten ingebouwd: HTC Sense Companion, Google Assistant en Amazon Alexa.

De HTC Sense Companion is slimmer dan ooit: hoe langer je hem gebruikt, hoe meer hij leert over je dagelijkse routine en hoe beter hij je kan assisteren. Denk aan een verwittiging om je oplader niet te vergeten als het batterijniveau onvoldoende is om de dag door te komen.

Dat het HTC ook menens is op het vlak van de muziekkwaliteit zien we aan de in-ear hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking die het omgevingsgeluid blokkeert. Een meegeleverde USB-C 3,5mm adapter met een ingebouwde DAC laat toe een eigen hoofdtelefoon te gebruiken met de U11. Je leest het goed: de U11 heeft geen traditionele hoofdtelefoonaansluiting meer.

De oordopjes zijn trouwens voorzien van minuscule microfoontjes die jouw oor in kaart brengen en het geluidsprofiel erop afstemmen. Volgens HTC betaal je los in de winkel al snel 100 à 150 euro voor de oortjes alleen. En die zijn op de U11 standaard inbegrepen.

Overige specs

Andere specs van de HTC U11 zijn de Qualcomm Snapdragon 835 processor, 4GB werkgeheugen en een opslagcapaciteit van 64GB die met kaartjes tot 2TB uitbreidbaar is. Ook een vingerafdrukscanner is van de partij. De batterij is 3000 mAh sterk.

Prijs en beschikbaarheid

De prijs van de HTC U11 ligt ietsje lager dan het vorige topmodel van het merk. Met 749 euro nestelt het zich comfortabel onder duurdere smartphones zoals de Samsung Galaxy S8 of de iPhone 7. Begin juni moet de U11 – in vier kleurtjes – in de winkel liggen.

