HTC U Ultra en HTC U Play krijgen stevig prijskaartje

In januari kondigde HTC de nieuwe U-serie smartphones aan. Nu zijn de prijzen bekend. De U Ultra zal 799 euro kosten, de U Play 449 euro.

De HTC U Ultra is de topper onder beide Android 7.0 smartphones. Boven het hoofdscherm van 5,7-inch heeft HTC een tweede, kleiner scherm voorzien van 2-inch. Dat moet niet alleen tijd en datum gaan tonen, maar ook meldingen weergeven, of je meest gebruikte apps snel beschikbaar houden.

De U Ultra kreeg een mooi glazen design mee. Het gepolijste scherm gaat naadloos over in de zijkant van de telefoon, waardoor hij perfect in je hand past. In de thuisknop zit een vingerafdrukscanner verwerkt.

De HTC U Play heeft eenzelfde glazen design maar ditmaal met een scherm van 5,2-inch. Op beide toestellen ontbreekt een hoofdtelefoonaansluiting.

Beide telefoons hebben een ingebouwde digitale assistent (AI) met als naam Sense Companion die je steeds allerlei tips geeft. Hij laat je weten dat je moet opladen, toont het beste restaurant in de buurt en herkent ook je stem en geeft antwoord, zelfs in slaapstand.

Een andere technologie, HTC USonic, analyseert de binnenzijde van je oren via een soort sonar-pulse en past zich helemaal aan jou aan. Het is alsof een sound engineer aan het werk is in je telefoon. Minuscule microfoontjes luisteren naar de sonische reflectie in je oren, zowel links als rechts. Het optimaliseert je headset na analyse van de gereflecteerde tonen. Hierdoor hoor je nu de details die je eerder miste.

Beide smartphones zijn beschikbaar vanaf 2 maart 2017.

