HOMA, het bedrijf achter House of Music, investeert meer dan twee miljoen euro in een nieuwe reeks connected luidsprekers voor Art Sound. Tegen 2020 moet de omzet van het huismerk verdubbelen.

Managing partner Kristof van Hoorebeke geeft aan dat er vandaag een totale switch binnen muziekbeleving plaats vindt. Het gaat niet enkel meer om de verkoop van hardware zoals de luidsprekers. Software in de vorm van mobiele apps en draadloze bediening wint aan belang in het audiowereldje.

Daarom volgt er voor het Belgische merk Art Sound in de eerste helft van 2018 een nieuwe reeks van vier inbouwluidsprekers die volledig via WiFi werken. Met één app zal je de muziek naar een of meerdere speakers kunnen sturen, en nummers afspelen in verschillende zones. Dat wordt ook wel multiroom muziek genoemd.

Bovendien zal je muziek kunnen streamen vanuit diensten zoals Deezer, Spotify, vTuner en Tidal, en kan de app volledig gepersonaliseerd worden in functie van het gezinsleven.

Flinke groei van HOMA

House of Music en Accessories, of kortweg HOMA, zette de voorbije jaren grote stappen. In 2013 werd de logistieke capaciteit sterk uitgebreid, en de voorbije jaren werd er fel geïnvesteerd in een nieuw ERP en PIM-systeem, digitalisering van materiaal, en productontwikkeling.

Naast het huismerk Art Sound is HOMA exclusieve distributeur van Harman

Kardon, JBL, Cellular Line, Holdit en nog tal van andere audio-, telecom- en IT-merken.

Een greep uit het aanbod van Art Sound