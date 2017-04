Home cinema in Star Wars-thema

Elk jaar bekronen de Cedia Awards de beste home cinema projecten van zowat de hele aardbol. Deze high-end thuisbioscoop uit China liep weg met een CEDIA Global award voor de beste home cinema.

De home cinema kreeg een opmerkelijk Star Wars-thema en is volledig uitgerust met Dolby Atmos en een 4K projector. Het projectiescherm, dat akoestisch transparant is, meet 170-inch of 432 cm. De volledige installatie wordt aangestuurd door een Control4-systeem. Er is plaats voor zeven personen.

Geniet even mee van de foto’s.

Reageer