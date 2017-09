Hoe vind je 4K Ultra HD films en series mét HDR op Netflix?

Netflix ondersteunt sinds begin 2016 HDR maar het vinden van materiaal in High Dynamic Range is geen makkelijke klus. We helpen je alvast op weg.

HDR is the next big thing voor wie van goede tv-beelden houdt. Met HDR zijn de zwartwaarden rijker en de hooglichten helderder, of anders gezegd: er blijven meer details zichtbaar in schaduwen of fellere lichtpartijen. En dat heeft ook een effect op de kleuren, die hun punch bewaren en niet uitwassen naar wit.

Leestip: Wat is HDR (High Dynamic Range)?

Heel wat van de nieuwste televisies kunnen overweg met HDR, met wisselend succes. Maar HDR-content vinden op deze platformen is geen makkelijke opdracht.

Hoe vind je HDR content op Netflix?

Wanneer Netflix materiaal heeft in HDR dan zal de streamingdienst dat aangeven via een HDR-melding of een Dolby Vision logo. Die laatste mogelijkheid is er enkel wanneer je televisie Dolby Vision compatibel is. Voorlopig ondersteunen nog niet alle televisies dat.

Jammer genoeg is er geen afzonderlijke sectie binnen de Netflix-app waar je alle HDR- of Dolby Vision-titels bijeen treft. Een trucje is in Netflix zoeken op “HDR” dan krijg je alle titels met HDR te zien. Zo vonden we een 30-tal titels terug.

Netflix-series in HDR (update: 21/9/2017)

Daredevil

Death Note

Iron Fist

Defenders

Girlboss

Luke Cage

Marco Polo

Marco Polo: One Hundred Eyes

Santa Clarity Diet

Jessica Jones

The OA

Sandy Wexler

Friends From College

Glow

Samurai Gourmet

Knights of Sidonia

Netflix-films in HDR (update: 21/9/2017)

First They Killed My Father

The Do-over

War Machine

The Siege of Jadotville

Okja

The Ridiculous 6

Naked

Blame

Pee-Wee’s Big Holiday

Hibana Spark

Meridian (kortfilm)

Netflix-documentaires in HDR (update: 21/9/2017)

Abstract: The Art of Design

Chef’s Table

Chef’s Table France

Chasing Coral

Fire Chasers

