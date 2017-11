De hoofdtelefoon is vandaag niet meer uit het straatbeeld weg te slaan, en ook in kantoren zien we ze vaker opduiken. Maar dé hoofdtelefoon bestaat niet. Vaak moet er een compromis gezocht worden tussen prijs, geluidskwaliteit en gebruiksgemak. Met deze gids proberen we je alvast op weg te zetten.

Voor wat hoort wat is een uitdrukking die zeker van toepassing is bij de aankoop van een hoofdtelefoon. Wie zo weinig mogelijk wenst uit te geven, zal toegevingen moeten doen op het vlak van de geluidskwaliteit en qua comfort een stap terug moeten zetten.

Aan de andere kant van het spectrum zien we dan weer uit de kluiten gewassen hoofdtelefoons waarvoor je diep in de portemonnee moet tasten om de top in geluidskwaliteit te bereiken.

Som daarom op voorhand wat voor jou de belangrijkste vereisten zijn. Ga je voor geluidskwaliteit of eerder draagcomfort zoals een draadloze hoofdtelefoon? Of zoek je misschien een hoofdtelefoon die alle geluiden van buitenaf zo goed mogelijk blokkeert tijdens je dagelijkse treinrit?

Hou alleszins in het achterhoofd dat hoe meer eisen je stelt, hoe sneller de prijs de hoogte ingaat. Belangrijk is dus om een budget voorop te stellen.

Open versus gesloten

Bij hoofdtelefoons spreekt men van ofwel een open ofwel een gesloten systeem. De meeste hoofdtelefoons maken gebruik van een gesloten systeem, waarbij het geluid niet of nauwelijks doorstraalt naar de buitenwereld, en je in een eigen wereldje naar muziek kan luisteren.

De open hoofdtelefoons houden amper het geluid binnen de hoofdtelefoon en medestaanders kunnen zo goed als de volledige muziek mee beluisteren. Dit type hoofdtelefoon reserveer je beste enkel voor luistersessies thuis.

Type hoofdtelefoon volgens design

De volgende stap is het bepalen van het design van de hoofdtelefoon. Grosso modo maken we hier een onderscheid in drie types:

Over-ear: Deze hoofdtelefoons zitten stevig rond de uren en zijn ook de grootste in de groep van hoofdtelefoons. Draagbaarheid is hier minder belangrijk: ze trekken volop de kaart van de geluidskwaliteit met betere drivers en een betere akoestiek.Niet iedereen vindt ze echter comfortabel zitten of vindt het ‘afgesloten’ gevoel aangenaam. Bovendien neem je ze iets minder makkelijk mee, net door hun grootte.Staat geluidskwaliteit voorop, dan vind je in de categorie van de over-ear hoofdtelefoons zeker je gading.

On-ear: Een on-ear hoofdtelefoon is zo'n beetje een compromis van alle belangrijke eigenschappen. Zo hebben ze niet de geluidskwaliteit van de over-ears, want in de meeste gevallen sijpelt er omgevingsgeluid door. Maar ze zijn voor langdurig gebruik toch iets comfortabeler om te dragen dan de in-ears.

In-ear: Op papier hebben in-ear hoofdtelefoons – of oortjes – de meeste troeven in handen. Door hun compactheid zijn ze erg in trek bij sporters en voor wie de hoofdtelefoon overal mee naartoe neemt. Ze zijn licht, compact en ze komen in heel wat verschillende uitvoeringen: met een stuk dat rond jouw oor past, met een vinnetje, met een band rond jouw hoofd, etcetera.In de praktijk vallen er velen door de mand door het draagcomfort en de geluidskwaliteit. Meestal zitten ze net niet goed in de oren, en de modellen met de betere geluidskwaliteit moet je zelfs extra diep in het oorkanaal aanbrengen, met alle ongemakken vandien.

Waar ga je de hoofdtelefoon voor gebruiken?

Zoals je ziet zijn er een heleboel modellen en types, en heb je wellicht al een keuze kunnen maken qua design en budget. Een volgende stap is even nadenken waarvoor je de hoofdtelefoon zal gebruiken.

Een hoofdtelefoon om mee te gaan sporten vergt heel wat andere eigenschappen dan een hoofdtelefoon die je gebruikt om te gamen, of eentje waarmee je op de fiets naar muziek luistert.

We denken concreet aan volgende scenario’s:

Kantoor en pendelen. Een hoofdtelefoon voor kantoorgebruik voldoet best aan twee voorwaarden: een goede isolatie voor geluiden van buitenaf – denk aan de luidruchtige telefoongesprekken van je collega’s – en een langdurig draagcomfort waardoor je de dag zonder rode oren doorkomt.Qua hoofdtelefoon beland je dan al snel bij de over-ear hoofdtelefoons met actieve ruisonderdrukking (of noise cancelling). Ook de pendelaar of scholier, zeker degene die regelmatig het openbaar vervoer neemt – is gebaat bij zo’n ruisonderdrukkingsfunctie. Voor hoofdtelefoons met ruisonderdrukking kan het prijsverschil oplopen als je de keuze maakt tussen een bedrade of draadloze versie. De draadloze variant is snel stukken duurder. Opnieuw hangt alles dus af van het budget dat je vooropstelt.

Sport. De sporters onder ons zullen het beamen. Een hoofdtelefoon zit best zo comfortabel mogelijk, mét de nodige bewegingsvrijheid. In theorie kies je dus best voor een in-ear hoofdtelefoon die draadloos is én zweetbestendig of waterdicht.In de praktijk is de keuze echter moeilijker te maken: draadloze in-ears vind je momenteel volop, maar de prijzen lopen sterk uiteen. Net zoals de autonomie van de batterij.

De sporters onder ons zullen het beamen. Een hoofdtelefoon zit best zo comfortabel mogelijk, mét de nodige bewegingsvrijheid. In theorie kies je dus best voor een in-ear hoofdtelefoon die draadloos is én zweetbestendig of waterdicht.In de praktijk is de keuze echter moeilijker te maken: draadloze in-ears vind je momenteel volop, maar de prijzen lopen sterk uiteen. Net zoals de autonomie van de batterij. Gaming. Hoofdtelefoons voor de gamers onder ons vergen een iets andere benadering. De beste geluidskwaliteit is geen streefdoel op zich, maar ze moeten bijvoorbeeld wel mooi de richting van het geluid kunnen aangeven. Je wil toch graag weten of iemand je besluipt, of vanwaar de regen van kogels afkomstig is? Ook een stevige bas, voor de weergave van explosies of crashes, is een meerwaarde. Ze zitten best ook best lekker comfortabel voor lange speelsessies.

Hoofdtelefoons voor de gamers onder ons vergen een iets andere benadering. De beste geluidskwaliteit is geen streefdoel op zich, maar ze moeten bijvoorbeeld wel mooi de richting van het geluid kunnen aangeven. Je wil toch graag weten of iemand je besluipt, of vanwaar de regen van kogels afkomstig is? Ook een stevige bas, voor de weergave van explosies of crashes, is een meerwaarde. Ze zitten best ook best lekker comfortabel voor lange speelsessies. Audiofiel. Wie lekker achterover gezakt naar een goede pot muziek wil luisteren, zoekt best een exemplaar bij de gekende HiFi-merken. Zij zetten sterk in op de geluidskwaliteit, en de hoofdtelefoons worden vaak nog met de hand, en met kwaliteitsmaterialen, afgewerkt.Wie een duurdere high-end hoofdtelefoon overweegt, is niet klaar met enkel de aankoop van die hoofdtelefoon. Ook de volledige keten – de weg die de muziek aflegt van de bron tot je oren – moet in orde zijn. Denk dan in eerste instantie aan een hoofdtelefoonversterker of een DAC – een digitaal-naar-analoog omzetter. De betere hoofdtelefoon kan ook overweg met hoge-resolutie audio of hi-res audio, waardoor er meer details en een completer geluid te horen zijn.

Een woordje over draadloos

Een van de knopen die je zal moet doorhakken, is de keuze tussen een bedrade of draadloze hoofdtelefoon. De tijd dat een draadloze hoofdtelefoon garant stond voor een mindere geluidskwaliteit of een flauwe batterij ligt langzaam achter ons.

De afgelopen tijd zijn er flinke stappen gezet om dat draadloze luisteren naar een hoger niveau te tillen. Zo is er de Aptx-variant van Bluetooth, dat voor een stabieler en beter signaal zorgt, en dus de geluidskwaliteit verhoogt. Bovendien staat er nu ook een opvolger, AptX-HD, klaar.

Er zijn naast Bluetooth ook andere technologieën beschikbaar zoals LDAC van Sony.

Het is dus belangrijk om de specs erbij te nemen, en te kijken welke draadloze variant de hoofdtelefoon ondersteunt.

Waar vroeger de batterijduur de beperkende factor was, zie je nu al over-ear en on-ear hoofdtelefoons die met gemak de twintig uur halen, en die je dus verschillende dagen of weken kan dragen zonder eenmaal te moeten opladen.

Een andere evolutie bij de draadloze hoofdtelefoons is dat ze steeds meer met een eigen app voor de smartphone komen, waar je geluidsinstellingen of de mate van ruisonderdrukking kan aangeven. Je kan ook een idee van de resterende batterijduur krijgen.

Andere zaken die van belang kunnen zijn

Microfoon. Een klein detail dat handiger is dan het lijkt, is de aanwezigheid van een microfoon. Voor wie echt constant met de smartphone naar muziek luistert, is een microfoon handig om een gesprek te kunnen voeren zonder dat de hoofdtelefoon af moet.

Een klein detail dat handiger is dan het lijkt, is de aanwezigheid van een microfoon. Voor wie echt constant met de smartphone naar muziek luistert, is een microfoon handig om een gesprek te kunnen voeren zonder dat de hoofdtelefoon af moet. Materiaal van de oorkussens. De oorkussen zijn vaak afgewerkt in kunstleder of echt leder. Die laatste geeft de hoofdtelefoon meteen een luxueuze uitstraling. Lederen oorkussens omsluiten soms beter het oor, en hebben een positief effect op de geluidskwaliteit. Maar leder heeft ook zijn nadelen: zo is het een niet-ademend materiaal dat bij langdurige sessies wel eens vervelend kan aanvoelen. Sommige merken doen dan ook onderzoek naar nieuwe materialen die het beste van beide werelden verenigen.

Hoofdband. De hoofdband is een cruciaal, en vaak vergeten, onderdeel van een goede hoofdtelefoon. De hoofdband bepaalt of de hoofdtelefoon wel goed op je hoofd zit en hoe sterk de druk op je oren en hoofd is. Bovendien is de hoofdband het meest onderhevig aan gebruik, door het constante op- en afnemen en verstellen. Als deze onderdelen bijna volledig in plastic zijn afgewerkt, is dat meestal al geen goed voorteken voor de duurzaamheid op lange termijn.

De juiste keuze

De perfecte hoofdtelefoon bestaat niet. Kies er gewoon eentje dat doet waarvoor je hem in huis haalt, en kijk niet meer achterom. Er zijn altijd nog betere hoofdtelefoons te vinden, en er zullen er in de toekomst nog betere verschijnen. Geniet gewoon van degene die je nu hebt of in huis haalt!

Welke heb jij? Laat het ons weten in de reacties!