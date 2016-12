Hoe kies je een luidspreker in de winkel?

Als je een idee hebt van welke luidspreker je voorkeur geniet, dan is de volgende stap een winkel bezoeken. Ga bij voorkeur naar een winkel waar ze een demo-opstelling van jouw luidsprekers hebben staan.

Beluister je eigen cd’s

Vooraleer je naar de hifi-winkel trekt, maak je best een selectie uit je collectie cd’s of rip je enkele nummers naar een usb-stick in de kwaliteit die jij wil horen (mp3, flac of hi-res audio).

Een luidspreker beoordelen gaat een stuk beter als je naar muziek luistert die je al door en door kent. Wie weet hoor je wel nieuwe dingen die je bij je huidige luidspreker helemaal niet waren opgevallen.

Zorg ook voor een gevarieerd pakket zodat je de speaker ten volle kan ‘uittesten’. Voor home cinema-doeleinden vraag je best aan de dealer om filmfragmenten af te spelen met de nodige stemmen en effecten die je in alle luidsprekers en de subwoofer kan terughoren.

Er zijn trouwens speciale schijfjes van Dolby of DTS in omloop, waarop verschillende tracks staan die toelaten de luidsprekers tot het uiterste te testen. Een goede dealer zal misschien wel die schijfjes liggen hebben.

De sweet spot

Vaak zal je een plaatsje krijgen in de ‘sweet spot’ van de luidspreker, de beste luisterpositie. Dat is ongetwijfeld de ideale plek om naar muziek te luisteren, maar probeer voor alle zekerheid je ook eens wat naar links of rechts te verplaatsen. Zo krijg je nog een betere indruk van de prestaties van de speakers.

Zijn de speakers al ingespeeld?

Vraag even na of de demo speakers al wat uren inspeeltijd op hun teller hebben staan. Sommige luidsprekers vragen heel wat tijd vooraleer ze hun optimum bereiken.

Akoestiek van de ruimte

De afmetingen van je woonkamer, de muren en zelfs de aankleding en de meubelen hebben een invloed op het geluid. Met andere woorden: de akoestiek van je eigen woonkamer is anders dan die van de luisterruimte in de winkel. Als deze luisterruimte kleiner is dan je woonkamer zullen de speakers minder bas geven als je ze bijvoorbeeld mee naar huis neemt.

Bij de betere dealer zal je allicht kunnen vragen om de luidsprekers aan een test te onderwerpen in je eigen woning, met eigen componenten zoals je versterker en kabels. Lukt dit niet dan kan je ook je eigen versterker meenemen naar de winkel.

Luister op ‘normale’ volumes

Luister naar de luidsprekers op een ‘gewoon’ volume. Laat je niet verleiden door luidruchtige speakers die zogezegd betere prestaties lijken te leveren op hoge volumes, maar bij gewone volumeniveaus wat tegenvallen.

Heb vertrouwen in jezelf

Onthou dat wat het beste voor jou klinkt, het belangrijkste is. Heb daarom vertrouwen in je eigen zintuigen. Ga niet blindelings af op specificaties en prijscategorieën.

Een derde oor?

Je kan ook iemand extra meenemen, die voor een neutraal oor zal zorgen, of misschien bepaalde zaken hoort die je niet zijn opgevallen.

